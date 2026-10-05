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    Xiaomi 18 Ultra iptal edildi: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi 18 Ultra hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İddialara göre şirket, yüksek maliyet nedeniyle amiral gemisi modelini piyasaya sürmekten vazgeçti. İşte detaylar…

    Xiaomi 18 Ultra iptal edildi: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisiyle birlikte tanıtması beklenen Xiaomi 18 Ultra hakkında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Daha önce Ağustos ayında modelin iptal edildiği öne sürülürken, tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS) bu iddiaları destekleyen yeni detaylar paylaştı.

    Xiaomi 18 Ultra neden iptal edildi?

    DCS'nin aktardığı bilgilere göre Xiaomi, 18 Ultra için oldukça iddialı bir donanım hazırlıyordu. Ancak şirketin cihazın satış fiyatını değerlendirdikten sonra projeyi sonlandırdığı belirtiliyor. Temel gerekçe ise modelin fazla pahalı olması ve yeterli satış rakamlarına ulaşamayacağı düşüncesi. İptal edilmemiş olsaydı Xiaomi 18 Ultra'nın düz bir ekranla gelmesi bekleniyordu.

    Ekranın dört kenarında yaklaşık 1 mm'lik çerçeveler bulunacağı ve bu sayede oldukça yüksek bir ekran-kasa oranı sunacağı belirtiliyor. Telefonun işlemci tarafında ise benchmark testlerinde 5 milyon puanın üzerine çıkabilen bir amiral gemisi yonga setinin kullanılması planlanıyordu. DCS işlemcinin adını veya hangi benchmark testinden bahsettiğini açıklamadı. Ancak söz konusu performans seviyesi için, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine işaret ediliyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında 0916 titreşim motoru ve simetrik çift hoparlör sistemi yer alıyordu. Xiaomi 18 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile piyasaya çıkması planlanmıştı.

    Fiyatı neden sorun oldu?

    İddialara göre Xiaomi 18 Ultra'nın planlanan fiyatı 9.999 yuan, yani yaklaşık 1.490 dolar seviyesindeydi. Digital Chat Station da paylaşımında bu fiyat seviyesinde tüketicilerin telefonu satın almaya ne kadar istekli olacağını sorguladı. Xiaomi'nin kendi değerlendirmesinde de benzer bir sonuca ulaştığı ve yüksek fiyat nedeniyle satışların beklentilerin altında kalabileceği düşüncesiyle modeli iptal ettiği aktarılıyor.

    Daha önceki raporlar ise özellikle artan bellek maliyetlerini iptal kararının arkasındaki faktörlerden biri olarak göstermişti. Öte yandan Ultra markasının tamamen rafa kaldırılmadığı iddia ediliyor. Mevcut söylentilere göre Xiaomi, bileşen fiyatlarının daha makul seviyelere gerilemesi halinde Xiaomi 19 Ultra ile Ultra modelini yeniden seriye dahil edebilir.

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