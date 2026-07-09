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    Xiaomi 18 Ultra iptal edilmiş olabilir: Şirket rotayı Pro modellere çeviriyor

    Xiaomi, gelecek nesil amiral gemisi modeli Xiaomi 18 Ultra'nın geliştirme çalışmalarını durdurmuş olabilir. Peki bu kararın arkasındaki sebep ne?               

    Xiaomi 18 Ultra iptal edilmiş olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Yeni bir sızıntıya göre Xiaomi, gelecek nesil amiral gemisi modeli Xiaomi 18 Ultra'nın geliştirme çalışmalarını durdurdu. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Kartikey Singh'in paylaştığı bilgilere göre şirket, bu yılki seride Ultra modeline yer vermek yerine Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerine odaklanacak.

    İddiaların doğru çıkması halinde Xiaomi, gelecek yıl tanıtılması beklenen serisinde Samsung Galaxy S27 Ultra'ya doğrudan rakip olacak bir Ultra model sunmayacak. 

    Artan maliyetler kararın arkasındaki neden olabilir

    Şirketin bu kararı neden aldığı henüz bilinmiyor. Ancak bunun, son dönemde artan bellek maliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. İddiaya göre Xiaomi 18 Pro Max, önemli bir fiyat artışıyla satışa çıkacak ve fiyatı mevcut Xiaomi 17 Ultra seviyesine yaklaşacak. Bu durumda Xiaomi 18 Ultra'nın daha da yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasının ticari açıdan mantıklı olmayacağı değerlendiriliyor.

    Xiaomi 18 Ultra'nın iptal edildiği iddia edilse de şirketin Ultra serisini tamamen rafa kaldırmadığı belirtiliyor. Aynı kaynağa göre Xiaomi, Xiaomi 19 Ultra modeliyle Ultra serisini yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modelin 2027'nin sonlarında veya 2028'in başlarında tanıtılması bekleniyor.

    O zamana kadar şirketin en üst düzey modelleri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max olacak. Her iki cihazın da kamera tarafında önemli iyileştirmelerle gelmesi beklenirken, modellerden en az birinin küresel pazarda satışa sunulacağı da iddia ediliyor.

    Şimdilik tüm bu bilgiler resmi açıklamaya dayanmadığı için söylenti niteliği taşıyor. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisine ilişkin detayların önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://x.com/That_Kartikey/status/2074549988492030427?s=20 https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-may-have-cancelled-its-next-gen-Ultra-flagship.1337060.0.html
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