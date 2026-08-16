Xiaomi 18 Ultra rafa mı kalkıyor? Şaşırtan üretim iddiası

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Ultra modelinin üretiminin durdurulabileceği ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisinde Ultra seçeneğine yer vermeyebileceği öne sürüldü. X platformunda paylaşılan iddiaya göre şirket, gelecek nesil ürün gamını Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max olmak üzere üç modelle sınırlandırabilir. Aynı sızıntı, Oppo Find X10 Ultra ve Vivo X500 Ultra modellerinin de küresel pazara çıkmak yerine Çin'de satışa sunulabileceğini ileri sürüyor.

Bellek maliyetleri Ultra telefon stratejisini değiştiriyor

Paylaşıma göre Xiaomi, daha önce üst düzey kamera özellikleriyle konumlandırdığı Ultra modelini Xiaomi 18 serisinden çıkarma kararı aldı. Böyle bir değişiklik gerçekleşirse Xiaomi'nin amiral gemisi stratejisinde önemli bir farklılaşma yaşanacak ve Xiaomi 18 Pro Max serinin teknik açıdan en üst modeli konumuna yükselecek.

Bu kararın arkasındaki temel neden olarak ise bellek bileşenlerindeki maliyet artışları gösteriliyor. Yapay zeka uygulamalarına yönelik artan veri merkezi ve donanım talebinin DRAM ve NAND bellek fiyatlarını 2026 boyunca yukarı çektiği belirtiliyor. Akıllı telefon üreticileri açısından bu durum, özellikle yüksek miktarda RAM ve depolama kullanan üst segment cihazların maliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

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Xiaomi'nin Ultra modelini tamamen terk etmek yerine maliyet koşullarının değişmesini bekleyebileceği de iddialar arasında bulunuyor. Şirketin bileşen fiyatlarının daha dengeli hale gelmesi durumunda Xiaomi 19 Ultra'yı 2027'nin sonlarında veya 2028'in başlarında yeniden ürün gamına ekleyebileceği öne sürülüyor. Bu nedenle söz konusu değişiklik, Ultra markasının kalıcı olarak sona ermesinden ziyade geçici bir ürün stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Benzer bir durumun Oppo ve Vivo tarafında da yaşanabileceği iddia ediliyor. Mevcut nesilde Oppo Find X9 Ultra ve Vivo X300 Ultra modelleri Çin dışındaki pazarlara da sunulurken, yeni nesil cihazların farklı bir dağıtım stratejisi izlemesi bekleniyor. Singh'in iddiasına göre Oppo Find X10 Ultra ve Vivo X500 Ultra, 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıktıklarında Çin pazarına özel modeller olarak kalabilir. Ancak her iki şirket de bu iddiaları henüz doğrulamadığı için küresel satış planlarının kesinleştiğini söylemek mümkün değil.

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Xiaomi 18 Ultra rafa mı kalkıyor? Şaşırtan üretim iddiası

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