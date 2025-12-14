Xiaomi 19 yerine Xiaomi 20 geliyor: Hedef iPhone 20

Xiaomi ve Apple 19'u atlayacak
Hatırlanacağı üzere Xiaomi, Xiaomi 15 serisinin ardından Xiaomi 17 ailesini tanıtmış ve bu adımı doğrudan Apple'ın iPhone 17 serisiyle birebir rekabet amacıyla attığını doğrulamıştı. Şirket Başkanı Lu Weibing'in açıklamaları, bu hamlenin yalnızca pazarlama değil, premium segmentte konumlanma açısından da stratejik bir tercih olduğunu gösterdi.
XiaomiTime tarafından paylaşılan yeni raporda ise, Xiaomi 19 serisinin tamamen atlanabileceği belirtiliyor. Raporda somut bir doğrulama yer almasa da, Xiaomi'nin önceki hamlesi göz önüne alındığında bu ihtimal doğru olabilir. Şirket, Xiaomi 16'yı atlayarak Apple ile "isim bazlı" rekabeti tercih etmişti ve aynı yaklaşımın tekrarlanması olası görülüyor.
Keza 2027 yılının iPhone'un 20. yılına denk gelmesi nedeniyle iPhone 19 yerine doğrudan iPhone 20 serisinin tanıtılabileceği gündemde. Böyle bir senaryoda Xiaomi'nin de Xiaomi 20 modelini aynı dönemde piyasaya sürmesi, iki marka arasındaki rekabetin numaralandırma düzeyinde dahi paralel ilerlemesini sağlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: