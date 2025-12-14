Giriş
    Xiaomi 19 yerine Xiaomi 20 geliyor: Hedef iPhone 20

    Xiaom'nin 16 serisini atlamasının ardından, benzer bir hamlenin 19 serisi için de planlandığı söyleniyor. Amaç yine Apple ile doğrudan rekabet olabilir. İşte detaylar...

    Xiaomi 19 yerine Xiaomi 20 geliyor: Hedef iPhone 20 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin amiral gemisi telefonlarında izlediği numaralandırma stratejisi bir kez daha iPhone serisine benzer olabilir. Daha önce Xiaomi 16 serisini tamamen atlayarak doğrudan Xiaomi 17 ile sahneye çıkan şirketin, benzer bir yaklaşımı Xiaomi 19 için de değerlendirdiği ortaya çıktı. Sayısal rekabet bu sayede eşitlenmiş olacak.

    Xiaomi ve Apple 19'u atlayacak

    Hatırlanacağı üzere Xiaomi, Xiaomi 15 serisinin ardından Xiaomi 17 ailesini tanıtmış ve bu adımı doğrudan Apple'ın iPhone 17 serisiyle birebir rekabet amacıyla attığını doğrulamıştı. Şirket Başkanı Lu Weibing'in açıklamaları, bu hamlenin yalnızca pazarlama değil, premium segmentte konumlanma açısından da stratejik bir tercih olduğunu gösterdi.

    XiaomiTime tarafından paylaşılan yeni raporda ise, Xiaomi 19 serisinin tamamen atlanabileceği belirtiliyor. Raporda somut bir doğrulama yer almasa da, Xiaomi'nin önceki hamlesi göz önüne alındığında bu ihtimal doğru olabilir. Şirket, Xiaomi 16'yı atlayarak Apple ile "isim bazlı" rekabeti tercih etmişti ve aynı yaklaşımın tekrarlanması olası görülüyor.

    Keza 2027 yılının iPhone'un 20. yılına denk gelmesi nedeniyle iPhone 19 yerine doğrudan iPhone 20 serisinin tanıtılabileceği gündemde. Böyle bir senaryoda Xiaomi'nin de Xiaomi 20 modelini aynı dönemde piyasaya sürmesi, iki marka arasındaki rekabetin numaralandırma düzeyinde dahi paralel ilerlemesini sağlayacak.

