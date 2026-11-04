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    Xiaomi, 190 gün pil ömrü sunan yeni akıllı diş fırçasını tanıttı

    Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro, renkli ekranı, çift yönlü basınç algılama sistemi ve yeni titreşim motoruyla tanıtıldı. Cihaz, tek şarjla 190 güne kadar kullanım süresi vadediyor.

    Xiaomi, 190 gün pil ömrü sunan yeni akıllı diş fırçasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kişisel bakım ürünleri serisine Mijia Electric Toothbrush 2 Pro modelini ekledi. Önceki nesle kıyasla çeşitli iyileştirmeler sunan elektrikli diş fırçası, özellikle akıllı fırçalama takibi, 190 güne kadar pil ömrü ve dişlere uygulanan basıncı kontrol edebilen özellikleriyle öne çıkıyor.

    Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro özellikleri

    Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sap kısmına yerleştirilen renkli ekranı. Bu ekran, fırçalama süresini ve ağız içerisindeki temizlik kapsamını gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Ayrıca yeterince temizlenmeyen bölgeler veya kısa tutulan fırçalama süreleri konusunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Xiaomi'nin paylaştığı görsellerde, alt sağ bölgenin yeniden fırçalanması gerektiğine yönelik bildirimler de yer alıyor. Varsayılan fırçalama süresi ise dört dakika olarak belirlenmiş.

    Xiaomi, 190 gün pil ömrü sunan yeni akıllı diş fırçasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Mijia Electric Toothbrush 2 Pro, Xiaomi'nin Sonic Vibration Motor 2.0 adını verdiği yeni nesil titreşim motorunu kullanıyor. Şirket, bu motorun diş plağını etkili şekilde temizlemek üzere geliştirildiğini belirtiyor. Farklı fırçalama modlarına uygun titreşim desenleri de destekleniyor.

    Yeni modelin fırça başlığı da yenilenmiş durumda. Her yönden darbe emici bir yapıya sahip olan başlıkta yumuşak kauçuk malzeme kullanılıyor. Daha esnek tasarım, fırça kıllarının ağız ve dişlerin şeklini daha iyi takip etmesine yardımcı olurken dişlerle temas sırasında daha nazik bir kullanım sunmayı hedefliyor.

    Cihazın bir diğer önemli yeniliği çift yönlü basınç algılama sistemi. Bu teknoloji, diş fırçalarken hem fazla hem de yetersiz basınç uygulanması durumunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Basıncın çok yüksek olduğu durumlarda ise motorun titreşim frekansı otomatik olarak düşürülerek dişlere uygulanan kuvvetin azaltılması amaçlanıyor.

    USB-C üzerinden şarj edilebilen Mijia Electric Toothbrush 2 Pro, yaklaşık altı saatte tamamen şarj oluyor. Xiaomi, cihazın tek şarjla 190 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor. IPX8 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan diş fırçası, akan su altında yıkanabiliyor.

    Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro, Çin'de 249 yuan (35 dolar) tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya çıktı. Kitle fonlaması kampanyası kapsamında ise ürün 179 yuan (25 dolar) başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

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