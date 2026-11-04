Xiaomi, 190 gün pil ömrü sunan yeni akıllı diş fırçasını tanıttı

Yapay Zeka Özeti:
- Xiaomi, yeni akıllı diş fırçası Mijia Electric Toothbrush 2 Pro modelini tanıttı. Renkli ekranıyla kaçırılan bölgeleri gösteren cihaz, yeni titreşim motoru ve esnek başlığıyla etkili temizlik sağlıyor. Çift yönlü basınç sensörüne sahip olan fırça, fazla baskıda titreşimi otomatik azaltıyor ve IPX8 suya dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 190 gün pil ömrü sunan model, 35 dolar fiyatla satışa çıktı.
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Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro özellikleri
Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sap kısmına yerleştirilen renkli ekranı. Bu ekran, fırçalama süresini ve ağız içerisindeki temizlik kapsamını gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Ayrıca yeterince temizlenmeyen bölgeler veya kısa tutulan fırçalama süreleri konusunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Xiaomi'nin paylaştığı görsellerde, alt sağ bölgenin yeniden fırçalanması gerektiğine yönelik bildirimler de yer alıyor. Varsayılan fırçalama süresi ise dört dakika olarak belirlenmiş.
Yeni modelin fırça başlığı da yenilenmiş durumda. Her yönden darbe emici bir yapıya sahip olan başlıkta yumuşak kauçuk malzeme kullanılıyor. Daha esnek tasarım, fırça kıllarının ağız ve dişlerin şeklini daha iyi takip etmesine yardımcı olurken dişlerle temas sırasında daha nazik bir kullanım sunmayı hedefliyor.
Cihazın bir diğer önemli yeniliği çift yönlü basınç algılama sistemi. Bu teknoloji, diş fırçalarken hem fazla hem de yetersiz basınç uygulanması durumunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Basıncın çok yüksek olduğu durumlarda ise motorun titreşim frekansı otomatik olarak düşürülerek dişlere uygulanan kuvvetin azaltılması amaçlanıyor.
USB-C üzerinden şarj edilebilen Mijia Electric Toothbrush 2 Pro, yaklaşık altı saatte tamamen şarj oluyor. Xiaomi, cihazın tek şarjla 190 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor. IPX8 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan diş fırçası, akan su altında yıkanabiliyor.
Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro, Çin'de 249 yuan (35 dolar) tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya çıktı. Kitle fonlaması kampanyası kapsamında ise ürün 179 yuan (25 dolar) başlangıç fiyatıyla sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: