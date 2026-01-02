Xiaomi, 2025 yılında toplam 400 bin otomobil teslimatı gerçekleştirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve tüketici elektroniği pazarındaki gücünü otomotiv tarafına da taşıyan Xiaomi, ilk otomobilini piyasaya sürmesinden yalnızca bir yıl sonra dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirket, 2025 yılı genelinde 400 bin adedin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Xiaomi’den büyük başarı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık 2025’te 50 bin adedin üzerinde araç teslim edildi. Şirket kesin rakam paylaşmasa da bu veri, yıl genelindeki toplam teslimatın 400 bin barajını aşmasını sağladı. Çin pazarındaki marka teslimatlarını takip eden China EV DataTracker verilerine göre Xiaomi, Ocak-Kasım 2025 döneminde 361.625 araç teslim etti. Aralık ayına ait net rakamların ise 15 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı özelinde bakıldığında Xiaomi’nin Çin’de 46.249 araç teslimatı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 99,7’lik artış anlamına geliyor. Teslim edilen araçların 33.729 adedi YU7 SUV, 12.520 adedi ise SU7 sedan modelinden oluştu.

Xiaomi’nin otomotiv macerası, 28 Mart 2024’te Pekin’de tanıtılan SU7 sedan ile başlamıştı. Modelin teslimatları Nisan 2024 itibarıyla gerçekleştirilirken SU7 kısa sürede markanın ana taşıyıcı modeli haline geldi. 2025’in Haziran ayında tanıtılan YU7 SUV, Xiaomi’nin ikinci otomobili olarak ürün gamına eklendi ve doğrudan Tesla Model Y ile rekabet edecek şekilde konumlandırıldı. Xiaomi CEO’su ve kurucusu Lei Jun, yaptığı son açıklamada YU7’nin, piyasaya sürülmesinden yalnızca altı ay sonra 150 bin adetlik teslimat eşiğini aştığını duyurdu.

Xiaomi, Avrupa hazırlığında

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin otomotiv planları 2026 itibarıyla daha da genişliyor. Şirket, 2026’nın başlarından itibaren dört yeni modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bunlar arasında güncellenmiş SU7, yedi koltuklu bir EREV SUV, SU7’nin “executive” olarak adlandırılan uzatılmış aks mesafeli versiyonu ve beş koltuklu bir EREV SUV bulunuyor. Yerel medyaya göre, ilk iki model 2026’nın ilk yarısında, kalan iki model ise yılın ikinci yarısında tanıtılacak.

Xiaomi şu an için otomobillerini yalnızca Çin pazarında satıyor. Ancak şirketin küresel hedefleri de netleşmiş durumda. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, markanın 2027 yılında Avrupa pazarına açılmayı planladığını ve bu kapsamda araçların Almanya’da Avrupa Birliği standartlarına uygunluk testlerinden geçirildiğini doğruladı.

