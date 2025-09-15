Giriş
    Xiaomi, 2026 Mini LED TV serisini duyurdu: 330Hz ve 5200 nit parlaklık

    Xiaomi, TV S Pro Mini LED 2026 serisini tanıttı. 330Hz yenileme hızı, 5.200 nit parlaklık ve sinema sınıfı ses sistemiyle dikkat çeken seri, uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

    Xiaomi, 2026 Mini LED TV serisini duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni yıl için hazırladığı TV S Pro Mini LED 2026 serisini tanıttı. Hem uygun fiyat hem de iddialı özelliklerle gelen seri, bu kez özellikle oyunseverler ve yüksek parlaklık isteyen kullanıcıları hedefliyor. İşte TV S Pro Mini LED 2026 serisi özellikleri ve fiyatı...

    2026 yılı Xiaomi Mini LED TV'ler neler sunuyor?

    Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, bir önceki nesle kıyasla önemli yükseltmelerle geliyor. En dikkat çeken yeniliklerden biri, 1.792 bölgeli arka aydınlatma teknolojisi. Bu sayede sahne bazlı ışık ve gölge kontrolü daha hassas hale gelirken, 5.200 nit tepe parlaklık değeriyle HDR deneyimi çok daha güçlü hale geliyor. 2025 serisinde 3.200 nit olan değer, bu yıl ciddi bir sıçrama yapmış durumda.

    Yeni seri ayrıca yüzde 95 DCI-P3 renk gamı kapsaması sunuyor. Fabrika kalibrasyonu sayesinde gerçekçi renkler hedeflenirken, Xiaomi'nin "Master Quality Engine" görüntü motoru dinamik iyileştirmeler sağlıyor. İnce çerçeve tasarımıyla gelen modeller, 4.35 mm'lik bezel kalınlığı ile daha şık bir görünüme kavuşmuş.

    Oyun tarafında ise önemli yükseltmeler mevcut. 2025 serisinde 288Hz ile sınırlı kalan yenileme hızı, bu yıl 330Hz'ee çıkarıldı. Üstelik AMD FreeSync Premium ve VRR desteği de sunulacak. Ses tarafında ise 2.1.2 kanallı, Harman Kardon imzalı sinema sınıfı bir ses sistemi mevcut. Dolby Atmos desteğiyle birlikte, büyük ekranla uyumlu bir surround deneyimi hedefleniyor.

    Son olarak bağlantı tarafında 3 adet HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0, AV girişi, optik çıkış, Ethernet ve anten girişi yer alıyor. Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 serisi 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 98 inç olmak üzere dört farklı ekran boyutuyla tanıtıldı. Fiyatları ise 912 dolardan başlıyor. Xiaomi, 2026 serisinin uluslararası pazarlara ne zaman geleceğini ise henüz açıklamadı.

    • 65 inç: 6.499 yuan (912 dolar)
    • 75 inç: 8.199 yuan (1.150 dolar)
    • 85 inç: 10.499 yuan (1.473 dolar)
    • 98 inç: 19.999 yuan (2.736 dolar)
