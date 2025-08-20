Xiaomi, 2027'de Avrupa elektrikli araç pazarına girmeyi planlıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Başkanı William Lu, şirketin 2027 yılında resmi olarak Avrupa elektrikli otomobil pazarına giriş yapacağını açıkladı. Bu açıklama, Xiaomi’nin elektrikli araç işinde Avrupa’yı ilk yurt dışı pazar olarak seçtiğini gösteriyor.

Lu, dün gerçekleştirilen bir toplantıda planı duyurarak, şu anda Avrupa pazarına giriş için araştırma ve hazırlık aşamasında olduklarını belirtti. Xiaomi markasının yurt dışında bilinirliğinin yüksek olduğunu ancak elektrikli araç bölümünün henüz tanınmadığını vurguladı.

Lu, 5 Temmuz’da Weibo’da paylaştığı bir gönderide, Alman plakalı SU7 Ultra modelini göstererek bunun Xiaomi’nin Avrupa’da tescil edilen ilk deneme aracı olduğunu duyurdu. Şirketin kurucusu, başkanı ve CEO’su Lei Jun ise 2 Temmuz’daki canlı yayında, önceliğin iç pazardaki teslimat taleplerini karşılamak olduğunu, yurt dışına açılmanın ise 2027’de mümkün olacağını ifade etmişti.

Xiaomi'nin yurt dışı pazarlara açılmak için 2027 yılını beklemesinin sebebi ise şu anda iç pazardaki teslimat taleplerini karşılamak zorunda olması. Şirket şu anda Çin’de ciddi üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya. SU7 modelinin teslimat süresi 41 haftaya, YU7 modelinin teslimat süresi ise 58 haftaya kadar uzamış durumda.

Rekor teslimatlar kârlılık getirebilir

Çinli şirketin dün açıkladığı mali rapora göre, Xiaomi’nin elektrikli araç birimi 2025’in ikinci çeyreğinde 20,6 milyar yuan (2,87 milyar dolar) gelir elde etti. Yenilikçi iş kollarının (elektrikli araç ve yapay zeka dahil) brüt kâr marjı ikinci çeyrekte yüzde 26,4’e yükselirken (ilk çeyrekte yüzde 23,2, geçen yıl aynı dönemde yüzde 15,4), operasyonel kayıp ise 500 milyondan 300 milyon yuan’a geriledi.

Xiaomi ikinci çeyrekte 81.302 araç teslim ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 197,73, ilk çeyreğe göre ise yüzde 7,16 artışa işaret ediyor.

Lu, dün yaptığı açıklamada, Xiaomi’nin elektrikli araç biriminin bu yılın ikinci yarısında aylık bazda kârlılığa ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ancak son üç yılda 30 milyar yuanın üzerinde yatırım yapılması nedeniyle bölümün hâlâ ciddi birikmiş zararları olduğunu da ekledi.

