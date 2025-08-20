Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 2027'de Avrupa elektrikli araç pazarına girmeyi planlıyor

    Çin'de rekor teslimatlara imza atarken yılın ikinci yarısında aylık bazda karlılığa ulaşmayı hedefleyen Xiaomi'nin başkanı William Lu, ilk yurt dışı pazar olarak Avrupa'yı işaret etti.

    Xiaomi, 2027'de Avrupa elektrikli araç pazarına girmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Başkanı William Lu, şirketin 2027 yılında resmi olarak Avrupa elektrikli otomobil pazarına giriş yapacağını açıkladı. Bu açıklama, Xiaomi’nin elektrikli araç işinde Avrupa’yı ilk yurt dışı pazar olarak seçtiğini gösteriyor.

    Lu, dün gerçekleştirilen bir toplantıda planı duyurarak, şu anda Avrupa pazarına giriş için araştırma ve hazırlık aşamasında olduklarını belirtti. Xiaomi markasının yurt dışında bilinirliğinin yüksek olduğunu ancak elektrikli araç bölümünün henüz tanınmadığını vurguladı.

    Lu, 5 Temmuz’da Weibo’da paylaştığı bir gönderide, Alman plakalı SU7 Ultra modelini göstererek bunun Xiaomi’nin Avrupa’da tescil edilen ilk deneme aracı olduğunu duyurdu. Şirketin kurucusu, başkanı ve CEO’su Lei Jun ise 2 Temmuz’daki canlı yayında, önceliğin iç pazardaki teslimat taleplerini karşılamak olduğunu, yurt dışına açılmanın ise 2027’de mümkün olacağını ifade etmişti.

    Xiaomi'nin yurt dışı pazarlara açılmak için 2027 yılını beklemesinin sebebi ise şu anda iç pazardaki teslimat taleplerini karşılamak zorunda olması. Şirket şu anda Çin’de ciddi üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya. SU7 modelinin teslimat süresi 41 haftaya, YU7 modelinin teslimat süresi ise 58 haftaya kadar uzamış durumda.

    Rekor teslimatlar kârlılık getirebilir

    Çinli şirketin dün açıkladığı mali rapora göre, Xiaomi’nin elektrikli araç birimi 2025’in ikinci çeyreğinde 20,6 milyar yuan (2,87 milyar dolar) gelir elde etti. Yenilikçi iş kollarının (elektrikli araç ve yapay zeka dahil) brüt kâr marjı ikinci çeyrekte yüzde 26,4’e yükselirken (ilk çeyrekte yüzde 23,2, geçen yıl aynı dönemde yüzde 15,4), operasyonel kayıp ise 500 milyondan 300 milyon yuan’a geriledi.

    Xiaomi ikinci çeyrekte 81.302 araç teslim ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 197,73, ilk çeyreğe göre ise yüzde 7,16 artışa işaret ediyor.

    Lu, dün yaptığı açıklamada, Xiaomi’nin elektrikli araç biriminin bu yılın ikinci yarısında aylık bazda kârlılığa ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ancak son üç yılda 30 milyar yuanın üzerinde yatırım yapılması nedeniyle bölümün hâlâ ciddi birikmiş zararları olduğunu da ekledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sarımsak limon kullananların yorumları lpg li araçlarda benzin filtresi değişimi motor rektefiye experde çıkar mı yüksek lisans için ortalama kaç olmalı organik kimya adlandırma önceliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum