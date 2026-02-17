Giriş
    Xiaomi, 22 ayda 600 bin elektrikli araç teslimatına ulaştı

    Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, ilk araç teslimatından yalnızca 22 ay sonra 600 bininci aracını teslim ederek küresel rekabetteki iddiasını güçlendirdi.

    Xiaomi’nin elektrikli otomobil birimi, ilk araç teslimatından yalnızca 22 ay sonra 600 bininci aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, 3 Nisan 2024’te başlayan ilk teslimat sürecinin ardından elde edilen bu başarının ardından 2026 hedefini de açıkladı.

    Genç bir elektrikli otomobil üreticisi olmasına rağmen hızlı büyüyen Xiaomi, bu performansıyla küresel elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendirdi. SU7 modeliyle sektöre giriş yapan marka, ürün gamını kısa sürede genişletti. 27 Şubat 2025’te SU7 temel alınarak geliştirilen yüksek performanslı elektrikli sedan SU7 Ultra tanıtıldı. 26 Haziran 2025’te ise Tesla Model Y’ye rakip olarak konumlandırılan YU7 SUV satışa sunuldu.

    Satış performansı hızla yükseldi

    Xiaomi, 22 ayda 600 bin elektrikli araç teslimatına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2024 yılında 139.471 araç teslim ederken 2025’te teslimatlarını 411.837 adede çıkardı. İlk etapta teslimatların büyük bölümünü SU7 oluştururken, üretim kapasitesinin artırılmasıyla YU7, markanın en çok satan modeli haline geldi.

    2026 hedefi: 550 bin teslimat

    Şirketin kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Lei Jun, Xiaomi'nin 2026 yılı için 550 bin araç teslimatı hedeflediğini açıkladı.

    Bu hedef doğrultusunda Xiaomi, SU7 modelini güncellemeye hazırlanıyor. İlk nesil SU7’nin üretimi bu hafta başında sona ererken, yenilenen model için ön siparişler 7 Ocak’ta başladı. Güncellenmiş SU7’nin resmi lansmanının ise nisan ayında yapılması planlanıyor.

