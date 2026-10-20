Xiaomi'den 25.000 mAh kapasiteli ve 250W gücünde yeni powerbank

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yüksek kapasiteli yeni taşınabilir şarj cihazı Power Bank Pro 25000 250W modelini Çin'de satışa sundu. 999 yuan (150 dolar) fiyattan satışa çıkan cihaz, akıllı telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayar ve tablet gibi yüksek güç gerektiren cihazları da şarj edebiliyor.

Xiaomi Power Bank Pro 25000 250W özellikleri

Xiaomi'nin yeni powerbank modeli, 25.000 mAh kapasiteli lityum iyon bataryayla geliyor. 97,36 Wh nominal enerji değerine sahip olan cihaz, 163,8 × 58,3 × 46,2 mm boyutlarında. Bataryanın enerji değeri, çoğu hava yolu şirketinin kabin bagajında taşınan bataryalar için uyguladığı 100 Wh sınırının altında kalıyor.

Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri, gövdeye entegre edilen 70 cm uzunluğundaki geri çekilebilir USB-C kablosu. Bu sayede kullanıcıların ayrıca bir şarj kablosu taşımasına gerek kalmıyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı seçenekleri arasında dahili USB-C kablosunun yanı sıra ikinci bir USB-C portu ve bir USB-A portu bulunuyor. Cihazın USB-C portları 140W'a kadar güç sunabilirken, USB-A portu 120W maksimum güç aktarabiliyor. Bütün portlar kullanıldığında ise toplam güç çıkışı 250W'a ulaşıyor.

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Model, 140W çift yönlü hızlı şarj desteği sayesinde hem uyumlu cihazlara yüksek güç sağlayabiliyor hem de kendi bataryasını hızlı şekilde doldurabiliyor. Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre powerbank, uygun koşullarda yalnızca 30 dakikada kendi kapasitesinin yaklaşık yüzde 49'unu yeniden doldurabiliyor.

Cihazda yer alan ekran üzerinden kalan batarya yüzdesi, anlık şarj ve deşarj gücü, sıcaklık ve batarya sağlığı gibi bilgiler takip edilebiliyor. Yeni model, Xiaomi'nin Mijia (Mi Home) uygulamasıyla da çalışıyor. Ayrıca Xiaomi Find Device desteği ve akıllı şarj yönetimi özellikleri sunuyor.

Xiaomi, ürünün güncellenen 2026 ulusal CCC sertifikasyon standartlarını karşıladığını ve çeşitli güvenlik testlerinden geçirildiğini belirtiyor. Cihaz ayrıca, PD3.2, PPS ve QC3.0 gibi güncel şarj protokollerini destekliyor.

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