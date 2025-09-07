Xiaomi, 27 inçlik 4K monitörünü Avrupa'da satışa sundu: İşte fiyatı

Xiaomi A27Ui, 10 bit renk derinliği sayesinde 1 milyardan fazla renk tonunu ekrana taşıyabiliyor. Renk doğruluğu konusunda da iddialı olan cihaz, %100 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Fabrika çıkışı kalibrasyonuyla birlikte Delta E <1 hassasiyetine sahip. Buna 178 derecelik geniş görüş açısı da ekleniyor.
Göz sağlığına da önem veriyor
Monitörün öne çıkan özelliklerinden biri de, diğer Xiaomi ve Redmi cihazlarıyla renk uyumu sağlayan "renk eşleştirme" desteği. Bağlantı tarafında ise 90W güç çıkışı sunan USB-C portu dikkat çekiyor. Bu sayede dizüstü bilgisayar gibi cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Dahili USB hub ise fare veya depolama aygıtı gibi aksesuarları doğrudan monitöre bağlamayı kolaylaştırıyor.
Xiaomi A27Ui, TÜV düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Aynı zamanda DC dimming teknolojisiyle titreşim kaynaklı göz yorgunluğunu azaltıyor. Ergonomik tasarımıyla da öne çıkan monitörün yükseklik, eğim ve dönüş ayarlarını destekleyen bir standı var. Dileyen kullanıcılar için duvara monte etme aparatı da mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.