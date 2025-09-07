Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 27 inçlik 4K monitörünü Avrupa'da satışa sundu: İşte fiyatı

    Xiaomi, 27 inçlik 4K monitörünü Avrupa pazarına sundu. A27Ui isimli model HDR10 desteği, USB-C üzerinden 90 W güç aktarımı ve ergonomik tasarımıyla öne çıkıyor.

    Xiaomi, 27 inçlik 4K monitörünü Avrupa'da satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 27 inçlik 4K monitörünü Avrupa'da satışa sundu. İlk olarak Almanya'da piyasaya sürülen A27Ui isimli modelin fiyat etiketi 270 euro. 3840 × 2160 çözünürlüklü IPS panel kullanıyor ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor.

    Xiaomi A27Ui, 10 bit renk derinliği sayesinde 1 milyardan fazla renk tonunu ekrana taşıyabiliyor. Renk doğruluğu konusunda da iddialı olan cihaz, %100 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Fabrika çıkışı kalibrasyonuyla birlikte Delta E <1 hassasiyetine sahip. Buna 178 derecelik geniş görüş açısı da ekleniyor.

    Xiaomi, 27 inçlik 4K monitörünü Avrupa'da satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Göz sağlığına da önem veriyor

    Monitörün öne çıkan özelliklerinden biri de, diğer Xiaomi ve Redmi cihazlarıyla renk uyumu sağlayan "renk eşleştirme" desteği. Bağlantı tarafında ise 90W güç çıkışı sunan USB-C portu dikkat çekiyor. Bu sayede dizüstü bilgisayar gibi cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Dahili USB hub ise fare veya depolama aygıtı gibi aksesuarları doğrudan monitöre bağlamayı kolaylaştırıyor.

    Xiaomi A27Ui, TÜV düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Aynı zamanda DC dimming teknolojisiyle titreşim kaynaklı göz yorgunluğunu azaltıyor. Ergonomik tasarımıyla da öne çıkan monitörün yükseklik, eğim ve dönüş ayarlarını destekleyen bir standı var. Dileyen kullanıcılar için duvara monte etme aparatı da mevcut.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 3 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    modemden ses gelmesi ds4 kronik sorunlar en iyi antifriz oksamen-l iğne kullananların yorumları evde akrep çıkması neye işarettir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A38
    OPPO A38
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR A18
    MSI NB VECTOR A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum