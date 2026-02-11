Giriş
    Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi'nin yeni monitörü 2K Monitör A27Qi 2026 tanıtıldı. İşte 120 Hz yenileme hızı ve 1300:1 kontrast gibi yeni özelliklerle gelen modelin teknik detayları ve fiyatı:

    Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026 tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026 modeli; geliştirilmiş renk doğruluğu, 1300:1 kontrast oranı ve 120Hz yenileme hızıyla resmi olarak duyuruldu. 27 inç boyutunda ve 2560 × 1440 piksel çözünürlük sunan IPS panelle gelen monitör, geçen yıl Avrupa’da satışa çıkan önceki neslin üzerine ölçülebilir iyileştirmeler ekliyor.

    İşte Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026'nın özellikleri ve fiyatı:

    Şu an için Tayland’da satışa sunulan Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026, selefine kıyasla 300 nit parlaklık değeri, 6 ms (GtG) tepki süresi ve 178 derece görüş açısı gibi temel teknik özellikler korurken, özellikle renk kalibrasyonu ve yenileme hızındaki artış ile dikkat çekiyor.

    Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026 tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Delta E değeri, ekranın ürettiği renk ile referans renk arasındaki farkı ölçen teknik bir parametre olarak söylenebilir. Bu değerin 1’in altında olması, insan gözünün fark etmekte zorlanacağı kadar düşük bir sapma anlamına geliyor. Böylece yeni modeldeki en dikkat çekici değişiklik olarak fabrika çıkışı ΔE <1 renk kalibrasyonu söylenebilir. Önceki nesilde ise bu seviyede bir fabrika kalibrasyonu bulunmuyordu.

    Renk kapsamı tarafında ise teknik çerçeve büyük ölçüde korunmuş durumda. Monitör yüzde 100 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamı desteği sunuyor. 8 bit renk derinliğiyle çalışan panel, günlük üretkenlik senaryoları ve dijital içerik tüketimi için yeterli bir zemin oluşturuyor. Bu değerler, profesyonel referans monitör seviyesinde olmasa da fiyat segmenti dikkate alındığında geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Özellikle DCI-P3 kapsamının yüzde 95 seviyesinde tutulması, video içerik üretimi açısından belirli bir standardı karşılıyor.

    Kontrast oranının 1300:1 seviyesine çıkarılması da teknik anlamda ölçülebilir bir iyileştirme olarak öne çıkıyor. IPS paneller genellikle 1000:1 civarında kontrast sunarken, 1300:1 değeri daha koyu siyahlar ve karanlık sahnelerde daha belirgin detay ayrımı sağlayabiliyor. Yenileme hızının 100Hz’den 120Hz’e çıkarılması ise kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir diğer değişiklik. 120Hz panel, masaüstü kullanımında kaydırma hareketlerini ve arayüz animasyonlarını daha akıcı hale getiriyor. Hafif oyun senaryolarında da daha pürüzsüz bir görüntü elde edilebiliyor.

    Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026 tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Parlaklık değeri 300 nit seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bu seviye, iç mekan kullanımında yeterli bir görünürlük sunarken, doğrudan güneş ışığı alan ortamlarda sınırlı kalabilir. Tepki süresinin 6 ms (GtG) olarak korunması da modelin temel olarak üretkenlik ve genel kullanım odaklı konumlandırıldığını gösteriyor. Buna ek olarak TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık desteği ve DC karartma teknolojisi, uzun süreli kullanımda göz konforunu artırmaya yönelik çözümler sunuyor.

    Xiaomi 2K Monitör A27Qi 2026, Tayland’da 4.990 THB fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu tutar güncel kurla yaklaşık 159 dolar seviyesine denk geliyor ve önceki nesle kıyasla yaklaşık 100 THB daha yüksek. Artışın temel nedeni olarak 120Hz panel ve ΔE<1 kalibrasyon gibi iyileştirmeler gösteriliyor. Şirket henüz küresel dağıtım planlarını açıklamış olmasa da önceki modelin Avrupa dahil farklı pazarlara sunulmuş olması yeni sürümün de benzer bir yol izleyebileceğine işaret ediyor.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

