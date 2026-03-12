Xiaomi, 35.000 Pa emiş gücüne sahip en gelişmiş robot süpürgesini piyasaya sürdü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı ev ekosistemi Mijia için geliştirdiği en güçlü robot süpürgesi Mi Robot Vacuum and Mop 6 Max modelini resmi olarak tanıttı. Yeni model, yüksek emiş gücü, gelişmiş yapay zeka desteki navigasyonu ve mobilya çevresinde daha iyi temizlik sağlayan robotik donanımıyla dikkatleri çekiyor.

Mi Robot Vacuum and Mop 6 Max özellikleri

Yeni model, üç kameradan oluşan bir sistemle desteklenen yapay zeka tabanlı panoramik engel algılama teknolojisi kullanıyor. Bu sistem sayesinde robot, ev içerisindeki nesneleri gerçek zamanlı olarak tanıyıp temizlik rotasını buna göre ayarlayabiliyor. Cihaz aynı zamanda Xiaomi’nin akıllı ev platformuyla tam uyumlu çalışıyor; kullanıcılar robotu Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edebiliyor. Ayrıca Xiaomi’nin sesli asistanı Xiao Ai desteği sayesinde eller serbest şekilde komut vermek de mümkün.

Temizlik performansı tarafında Xiaomi, cihazın 35.000 Pa seviyesine ulaşan oldukça yüksek bir emiş gücü sunduğunu belirtiyor. Robot aynı anda paspaslama, kazıma ve yıkama işlemlerini gerçekleştirebilen gerçek zamanlı bir suyla temizleme sistemi kullanıyor. Paspasın performansını korumak için geliştirilen 16 delikli su dağıtım sistemi ise çalışma sırasında paspasın sürekli temizlenmesini sağlayarak daha stabil bir temizlik sunuyor.

Saç ve tüylerin fırçalara dolanması robot süpürgelerde sık yaşanan bir sorun olduğundan Xiaomi bu modelde çift katmanlı bir çözüm kullanmış. Saç kesme mekanizmasına sahip ana fırça ile dolaşmayı önleyen yan fırçalar birlikte çalışarak bakım ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor. Kenar ve köşe temizlik performansını artırmak içinse cihazda üç adet robotik temizlik kolu bulunuyor. Bu kollar duvar diplerini süpürme, kenar paspaslama ve masa ayakları gibi alanlarda hedefli temizlik yapabiliyor.

Robotun donanımsal yeniliklerinden biri de biyonik çift robotik bacak sistemi. Bu yapı sayesinde cihaz 6 santimetreye kadar olan eşikleri aşabiliyor ve yalnızca 9,3 santimetre yüksekliğindeki alanların altına girebiliyor. Böylece halı eşikleri, kapı geçişleri veya alçak mobilyalar gibi zorlu noktalar daha kolay temizlenebiliyor.

Akıllı özellikler tarafında robot yalnızca temizlikle sınırlı kalmıyor. Üzerinde bulunan kamera sayesinde kullanıcılar evdeki evcil hayvanlarını uzaktan izleyebiliyor ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka destekli görüntü sistemi 280 farklı nesne türünü ve 47 farklı kir türünü tanıyabiliyor. Hatta 3 milimetre gibi çok küçük nesneleri (örneğin kulaklık kablolarını) algılayarak çarpışmaları önlemek için rotasını otomatik olarak değiştirebiliyor.

Cihaz ayrıca Xiaomi’nin akıllı cihazlar arasında hızlı bağlantı sağlayan Surge Smart Connect teknolojisini de destekliyor. Bu sayede robot süpürge, akıllı ev sistemindeki diğer cihazlarla koordineli çalışabiliyor ve tüm kontrol yine Mi Home uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Mi Robot Vacuum and Mop 6 Max şu anda Çin’de iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Su tanklı modelin resmi fiyatı 6.599 yuan (961 dolar) olarak açıklansa da lansman indirimi ve devlet destekli ev aleti sübvansiyonu sayesinde fiyat 4.899 yuan (713 dolar) seviyesine kadar düşüyor. Su doldurma ve tahliye sistemi bulunan versiyon ise indirim ve destekler sonrası yaklaşık 5.399 yuan (786 dolar) fiyatla satın alınabiliyor.

