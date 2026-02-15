Xiaomi 45W mini şarj adaptörünü duyurdu

Xiaomi 45W Mini GaN Charger özellikleri ve fiyatı
Xiaomi 45W Mini GaN Charger modeli oldukça kompakt bir yapıya sahip. Tek bir çıkışı olan adaptör toplamda 45W enerji sağlıyor. USB PD 3.0 (Power Delivery), QC 3.0 (Quick Charge) ve PPS (Programmable Power Supply) gibi hızlı şarj standartları ile de uyumlu.
Gallium Nitride (GaN) teknolojisi sayesinde küçük boyutlarına rağmen aşırı ısınmanın önüne geçiyor ve yüksek enerji aktarımını daha verimli gerçekleştirebiliyor. Kasa içerisinde aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devre gibi riskler için de güvenlik katmanları mevcut. Kutu içerisinde USB Tip-C kablosu da çıkan Xiaomi 45W Mini GaN Charger adaptör 20$ fiyat etiketi ile satılacak.