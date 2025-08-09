Xiaomi, 8.500 mAh+ bataryaya sahip Redmi telefon hazırlıyor

Büyük bataryaya rağmen 8,5 mm kalınlığında olacak
Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'dan gelen yeni raporda, Xiaomi'nin telefonu halihazırda test ettiği ve şarj döngüsü ömründen ödün vermeden kendi geliştirdiği bir pil kullandığı belirtiliyor. Üstelik büyük bataryaya rağmen telefon 8,5 mm ile standart telefonlardan çok kalın olmayacak.
Hangi Redmi telefonunun bu büyük pil kapasitesine sahip olacağı ise henüz belli değil. Bu yılın başlarında 7.550 mAh pil kapasitesiyle piyasaya sürülen Redmi Turbo 4 Pro, Xiaomi'nin şu anki batarya şampiyonu unvanını taşıyor.
Diğer Çinli üreticiler de yarışta geri kalmamak için çabalıyor. Honor'un yakında 10.000 mAh pil kapasitesine sahip bir cihaz çıkaracağı söyleniyor ve iQOO gibi markalar da 8.000 mAh pil kapasitesine sahip cihazlar piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
