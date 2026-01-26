Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, kafaya masaj yapan akıllı tarağını tanıttı

    Xiaomi, Mijia ekosistemine ilgi çekici bir ürün daha ekledi. Mijia Smart Head Massage Comb olarak adlandırılan akıllı tarak, grafen termal teknolojisine sahip ve uygulamayla kontrol edilebiliyor.

    xiaomi masaj yapan akıllı tarak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kişisel bakım ürünleri serisine yeni bir ürün ekledi. Mijia Smart Head Massage Comb, insan eliyle yapılan yoğurma masajını simüle eden bir uygulama, grafen termal sıvı dağıtım sistemi ve Mijia uygulaması üzerinden akıllı kontrol gibi birçok yüksek teknoloji özelliğini bir araya getiriyor.

    Mijia Smart Head Massage Comb: Akıllı saç masaj tarağı

    Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb akıllı masaj tarağı Tam Boyutta Gör
    Masaj sistemi, 78 yuvarlak esnek tarak dişi aracılığıyla insan eli hareketlerini simüle ediyor. Bu dişler, koordineli dairesel hareketlerle dönerek parmak benzeri basınç ve hareket oluşturuyor. Tarak, nazik, rahatlatıcı, canlı, özelleştirilebilir ve daha fazlasını içeren farklı çalışma modlarını destekliyor.

    Tarağın öne çıkan özelliği ise; entegre grafen termal sıvı iletim sistemi. Ürün açıklamasına göre, bu sistem grafen kullanarak kızılötesi ışık dalgaları yayıyor, bu da saç bakım özlerini veya sıvılarını doğrudan saç köklerine etkili bir şekilde iletmeye, emilimlerini artırmaya yardımcı oluyor.

    Kullanışlılık ve dayanıklılık için tasarlanan akıllı tarak, IPX7 su geçirmezlik derecesine sahip; yani yıkayarak kolayca temizlenebiliyor. Tarak ayrıca yaklaşık 280 gram ağırlığında olup taşınabilir ve kullanımı kolay.

    Tarak, yerleşik 2000 mAh bataryadan güç alıyor ve USB-C kabloyla şarj ediliyor. 5W güçle çalışan bu cihaz, en düşük yoğunluk seviyesinde günde yaklaşık 10 dakika kullanıldığında tek şarjla 9 güne kadar dayanıyor.

    Xiaomi, akıllı saç masaj tarağını Çin’de 599 yuan (86 dolar) fiyatla satışa sundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    307 yol bilgisayarı silik ekran çözümü haritada kaybolmak özet elektrikli turbo dış ünitesiz klima yorumları hesabıma para yattı ama görünmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum