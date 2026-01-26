Xiaomi, kafaya masaj yapan akıllı tarağını tanıttı

Mijia Smart Head Massage Comb: Akıllı saç masaj tarağı
Tarağın öne çıkan özelliği ise; entegre grafen termal sıvı iletim sistemi. Ürün açıklamasına göre, bu sistem grafen kullanarak kızılötesi ışık dalgaları yayıyor, bu da saç bakım özlerini veya sıvılarını doğrudan saç köklerine etkili bir şekilde iletmeye, emilimlerini artırmaya yardımcı oluyor.
Kullanışlılık ve dayanıklılık için tasarlanan akıllı tarak, IPX7 su geçirmezlik derecesine sahip; yani yıkayarak kolayca temizlenebiliyor. Tarak ayrıca yaklaşık 280 gram ağırlığında olup taşınabilir ve kullanımı kolay.
Tarak, yerleşik 2000 mAh bataryadan güç alıyor ve USB-C kabloyla şarj ediliyor. 5W güçle çalışan bu cihaz, en düşük yoğunluk seviyesinde günde yaklaşık 10 dakika kullanıldığında tek şarjla 9 güne kadar dayanıyor.
Xiaomi, akıllı saç masaj tarağını Çin’de 599 yuan (86 dolar) fiyatla satışa sundu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik