Xiaomi, kafaya masaj yapan akıllı tarağını tanıttı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, kişisel bakım ürünleri serisine yeni bir ürün ekledi. Mijia Smart Head Massage Comb, insan eliyle yapılan yoğurma masajını simüle eden bir uygulama, grafen termal sıvı dağıtım sistemi ve Mijia uygulaması üzerinden akıllı kontrol gibi birçok yüksek teknoloji özelliğini bir araya getiriyor.

Mijia Smart Head Massage Comb: Akıllı saç masaj tarağı

Tam Boyutta Gör Masaj sistemi, 78 yuvarlak esnek tarak dişi aracılığıyla insan eli hareketlerini simüle ediyor. Bu dişler, koordineli dairesel hareketlerle dönerek parmak benzeri basınç ve hareket oluşturuyor. Tarak, nazik, rahatlatıcı, canlı, özelleştirilebilir ve daha fazlasını içeren farklı çalışma modlarını destekliyor.

Tarağın öne çıkan özelliği ise; entegre grafen termal sıvı iletim sistemi. Ürün açıklamasına göre, bu sistem grafen kullanarak kızılötesi ışık dalgaları yayıyor, bu da saç bakım özlerini veya sıvılarını doğrudan saç köklerine etkili bir şekilde iletmeye, emilimlerini artırmaya yardımcı oluyor.

Kullanışlılık ve dayanıklılık için tasarlanan akıllı tarak, IPX7 su geçirmezlik derecesine sahip; yani yıkayarak kolayca temizlenebiliyor. Tarak ayrıca yaklaşık 280 gram ağırlığında olup taşınabilir ve kullanımı kolay.

Tarak, yerleşik 2000 mAh bataryadan güç alıyor ve USB-C kabloyla şarj ediliyor. 5W güçle çalışan bu cihaz, en düşük yoğunluk seviyesinde günde yaklaşık 10 dakika kullanıldığında tek şarjla 9 güne kadar dayanıyor.

Xiaomi, akıllı saç masaj tarağını Çin’de 599 yuan (86 dolar) fiyatla satışa sundu.

