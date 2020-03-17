Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı

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Xiaomi akıllı telefon ve diğer küçük eşyaları sterilize ve dezenfekte etmek üzere tasarlanmış bir cihaz çıkardı. Ön sipariş aşamasında olan ürün 69 dolar fiyat etiketine sahip. Piyasaya sürüldükten sonra fiyatı 91 dolara yükselecek.

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Cihaz sadece 30 saniyede yüzde 99.99 oranında sterilizasyon sağlayabiliyor. Elbette ki bugünlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü de ortadan kaldırabildiğini belirtelim.

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Yapmanız gereken tek şey çanta şeklindeki cihazın fermuarını açmak, içine bir akıllı telefon veya başka bir küçük nesne koymak, fermuarı kapatmak ve güç düğmesine basmak.

Kimyasal kalıntı bırakmıyor

Şirket dezenfeksiyon işlemi sonrasında herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmayan cihazın kesinlikle güvenli olduğunu söylüyor. Tamamen şarj olması 3 saat sürüyor ve tek şarjla 70 kez kullanabiliyorsunuz.

Cihaz akıllı telefonlardaki tüm girişleri, tuşları ve diğer ulaşılması zor yerleri temizleyebildiği için antibakteriyel mendillerden daha etkili bir çözüm sunuyor.

EUE Ultraviolet Sterilization Bag for Phone isimli sterilizasyon cihazı Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone, Oppo gibi birçok popüler markanın akıllı telefonlarıyla uyumlu.

https://www.gizmochina.com/2020/03/17/pre-order-eue-phone-uv-germicidal-bag-small-item-sterilization-bag-disinfection-bag-from-xiaomi-youpin-for-just-69-53-from-banggood

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