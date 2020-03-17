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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı

    Kişisel hijyenin son derece önem taşıdığı şu günlerde Xiaomi yine ilginç bir ürünle gündeme geldi. Şirket akıllı telefonlar için koronavirüsü de ortadan kaldırabilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı
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    Xiaomi akıllı telefon ve diğer küçük eşyaları sterilize ve dezenfekte etmek üzere tasarlanmış bir cihaz çıkardı. Ön sipariş aşamasında olan ürün 69 dolar fiyat etiketine sahip. Piyasaya sürüldükten sonra fiyatı 91 dolara yükselecek.

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    Cihaz sadece 30 saniyede yüzde 99.99 oranında sterilizasyon sağlayabiliyor. Elbette ki bugünlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü de ortadan kaldırabildiğini belirtelim.

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    Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı
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    Yapmanız gereken tek şey çanta şeklindeki cihazın fermuarını açmak, içine bir akıllı telefon veya başka bir küçük nesne koymak, fermuarı kapatmak ve güç düğmesine basmak.

    Kimyasal kalıntı bırakmıyor

    Şirket dezenfeksiyon işlemi sonrasında herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmayan cihazın kesinlikle güvenli olduğunu söylüyor. Tamamen şarj olması 3 saat sürüyor ve tek  şarjla 70 kez kullanabiliyorsunuz.

    Cihaz akıllı telefonlardaki tüm girişleri, tuşları ve diğer ulaşılması zor yerleri temizleyebildiği için antibakteriyel mendillerden daha etkili bir çözüm sunuyor.

    EUE Ultraviolet Sterilization Bag for Phone isimli sterilizasyon cihazı Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone, Oppo gibi birçok popüler markanın akıllı telefonlarıyla uyumlu.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/17/pre-order-eue-phone-uv-germicidal-bag-small-item-sterilization-bag-disinfection-bag-from-xiaomi-youpin-for-just-69-53-from-banggood Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deniz_sea (Deniz ) 3 gün en beğenilen
    Zamanlanma harika, satış patlaması yapabilir, malum kurlardan dolayı bizde kolonya ve mendil ile devam...
    Yanıtla +8
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    Rachsuchtig 3 gün
    aslinda sadece telefon degil bunun icine sigabilecek diger seyleri de dezenfekte edebiliriz. Anahtar, para vs.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    DH Misafiri 1 gün
    Önce insanlara bir ilaç bulup ondan sonra teknoloji aletlerine dönseniz
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    DH Misafiri 2 gün
    Çok uçmaya gerek yok doktorum korona zarflı virustur alkol bazlı dezenfektanlar virusu öldürür başka bir şeye gerek yok
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    DH Misafiri 3 gün
    ne kadar zekisin
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    searchnwrite 3 gün yeni yorumcu
    adamlar her duruma ayak uyduruyor valla helal olsun
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    Rachsuchtig 3 gün
    aslinda sadece telefon degil bunun icine sigabilecek diger seyleri de dezenfekte edebiliriz. Anahtar, para vs.
    Yanıtla +4
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    deniz_sea (Deniz ) 3 gün en beğenilen
    Zamanlanma harika, satış patlaması yapabilir, malum kurlardan dolayı bizde kolonya ve mendil ile devam...
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