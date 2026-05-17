Xiaomi: Amiral gemisi telefonlar 1.400 doları aşabilir

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçtiğimiz aralık ayında tanıtılan Xiaomi 17 Ultra modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu Çin’de 6.999 yuan (980 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Ancak şirket, yükselen bileşen maliyetlerinin yeni nesil cihazlarda fiyatları önemli ölçüde yukarı çekebileceğini düşünüyor.

Lu Weibing’e göre bu artışın en büyük nedenlerinden biri bellek maliyetleri. DRAM ve NAND flash fiyatlarının son dönemde sert şekilde yükseldiğini belirten yönetici, üreticilerin bu maliyetleri artık eskisi kadar kolay absorbe edemediğini ifade etti. Özellikle yapay zeka sunucularına ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerine yönelik talebin hızla artması, bellek sektöründeki arz baskısını büyütüyor.

Lu Weibing ayrıca yeni bir bellek fabrikasının kurulup seri üretime geçmesinin yıllar alabildiğini, bu nedenle arz tarafındaki problemlerin kısa vadede çözülemeyeceğini söyledi. Xiaomi’ye göre bellek fiyatlarındaki baskı 2027 hatta 2028’e kadar sürebilir.

Xiaomi 17 Max'in çıkış fiyatı merak ediliyor

Bu bağlamda, Xiaomi'nin şu anda üzerinde çalıştığı Xiaomi 17 Max modelinin çıkış fiyatı merak konusu. Cihazın, 6.9 inç ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, Leica ayarlı 200 MP kamera ve 8.000 mAh batarya gibi üst düzey özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Sadece Xiaomi değil; Oppo, Vivo ve Honor gibi diğer Çinli üreticiler de yükselen bileşen maliyetlerinden etkileniyor. Buna rağmen Xiaomi, mümkün olduğu kadar “fiyat/performans” anlayışını korumaya çalışacağını belirtiyor.

Eğer amiral gemisi telefonlar gerçekten 1400 dolar seviyesini aşarsa, bu durum Çin akıllı telefon pazarında uzun yıllardır süren agresif fiyatlandırma döneminin sonu anlamına geliyor.