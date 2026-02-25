Xiaomi, "iOS Bridge" ile Apple cihazlarla bağlantıyı güçlendiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 serisinin küresel lansmanının yanı sıra, şirketin büyük yazılım güncellemesi HyperOS 3.1'i de tanıtacağı söyleniyor. Xiaomi, cihazlarının Apple ürünleriyle etkileşimini iyileştirmek için tasarlanmış "iOS Bridge" adı verilecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

Xiaomi lansmanı yaklaşıyor: İşte Türkiye'de çıkacak yeni ürünler 21 sa. önce eklendi

HyperOS 3.1 ile gelecek iOS Bridge özelliği ne sağlayacak?

HyperOS 3.1, platformlar arası bağlantıyı güçlendirecek bir güncelleme olacak. Amaç; Xiaomi cihazlarının iPhone'lar ve diğer Apple cihazlarıyla daha sorunsuz çalışmasını sağlamak.

HyperOS 3.1 ile birlikte iPhone’a gelen aramalar, bağlı Xiaomi tablet veya bilgisayarda görülebilecek. Bu, kullanıcıların telefon ellerinde olmasa bile aramaları yanıtlamasına veya yönetmesine olanak tanıyacak.

Güncelleme ayrıca daha iyi AirPods entegrasyonu getirecek. AirPods, Apple ekosisteminde olduğu gibi pil seviyesini göstererek ve gelişmiş kontrol seçenekleri sunarak Xiaomi cihazlarla daha doğal bir şekilde çalışacak.

Son olarak, iPhone ve Xiaomi cihazlar arasında kablosuz, hızlı dosya aktarımı mümkün olacak. Kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan iPhone ve Xiaomi cihazları arasında dosya gönderebilecek.

Yeni özellikler hem iPhone ve AirPods sahibi olanlar hem de Xiaomi telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet kullananlar için önemli bir kazanım daha olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: