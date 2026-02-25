Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, "iOS Bridge" ile Apple cihazlarla bağlantıyı güçlendiriyor

    Xiaomi, yaklaşan MWC etkinliğinde yeni cihazlarıyla birlikte HyperOS 3.1 yeniliklerini tanıtacak. Bu güncelleme, Apple ürünleri arasındaki bağlantıyı iyileştirecek iOS Bridge özelliğini getiriyor.

    xiaomi hyperos 3.1 yeni ios bridge özelliği Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 serisinin küresel lansmanının yanı sıra, şirketin büyük yazılım güncellemesi HyperOS 3.1'i de tanıtacağı söyleniyor. Xiaomi, cihazlarının Apple ürünleriyle etkileşimini iyileştirmek için tasarlanmış "iOS Bridge" adı verilecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

    HyperOS 3.1 ile gelecek iOS Bridge özelliği ne sağlayacak?

    HyperOS 3.1, platformlar arası bağlantıyı güçlendirecek bir güncelleme olacak. Amaç; Xiaomi cihazlarının iPhone'lar ve diğer Apple cihazlarıyla daha sorunsuz çalışmasını sağlamak.

    HyperOS 3.1 ile birlikte iPhone’a gelen aramalar, bağlı Xiaomi tablet veya bilgisayarda görülebilecek. Bu, kullanıcıların telefon ellerinde olmasa bile aramaları yanıtlamasına veya yönetmesine olanak tanıyacak.

    Güncelleme ayrıca daha iyi AirPods entegrasyonu getirecek. AirPods, Apple ekosisteminde olduğu gibi pil seviyesini göstererek ve gelişmiş kontrol seçenekleri sunarak Xiaomi cihazlarla daha doğal bir şekilde çalışacak.

    Son olarak, iPhone ve Xiaomi cihazlar arasında kablosuz, hızlı dosya aktarımı mümkün olacak. Kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan iPhone ve Xiaomi cihazları arasında dosya gönderebilecek.

    Yeni özellikler hem iPhone ve AirPods sahibi olanlar hem de Xiaomi telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet kullananlar için önemli bir kazanım daha olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amazon kdp türkiye sevgilinin annesine doğum günü mesajı black mesa türkçe yama tdci ne demek mesir macunu a101

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro
    Apple MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum