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    Xiaomi’den kritik Almanya’da adımı: Otomobil satışları 2027’de başlayacak

    Xiaomi Auto, elektrikli otomobillerini 2027’de Avrupa’da satışa sunacak. Şirket, ilk adım olarak Almanya’daki 8 büyük bayi grubuyla anlaşarak satış ve servis ağını kuruyor.

    Xiaomi, Avrupa’da otomobil satışlarına 2027’de başlayacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, elektrikli otomobil operasyonunu Avrupa’ya taşımak için yeni bir adım daha attı. Şirket, Berlin’de düzenlenen IFA 2026 kapsamında Almanya’nın önde gelen 8 otomotiv bayi grubuyla mutabakat anlaşmaları imzaladı. Yapılan anlaşmalar Xiaomi Auto’nun Avrupa’daki satış ve satış sonrası hizmet altyapısının kurulmasını kapsıyor.

    Avrupa serüveni 2027’de başlıyor

    Xiaomi Group Başkanı ve ortağı Lu Weibing, anlaşmaların Avrupa’daki yerelleştirilmiş perakende ve satış sonrası hizmet ağının oluşturulması açısından başlangıç noktası olduğunu açıkladı. Şirketin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde otomobil satışlarına 2027 yılında başlaması planlanıyor.

    Xiaomi, Avrupa’da otomobil satışlarına 2027’de başlayacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin Avrupa operasyonu yalnızca satış ağıyla sınırlı kalmayacak. Şirketin ihracata yönelik otomobil modelleri İsveç, Almanya, İspanya ve İtalya’ya gönderilecek. Araçlar burada yedi yetkili test merkezinde yüksek hızlı doğrulama ve fonksiyon testlerine tabi tutulacak.

    Bu test noktaları arasında İsveç’teki Arjeplog kış test merkezi ile Almanya’daki Nürburgring pisti de bulunuyor. Böylece Xiaomi’nin araçlarının farklı yol, hava ve sürüş koşullarındaki performansının Avrupa pazarına giriş öncesinde kapsamlı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

    Xiaomi EV Başkan Yardımcısı Yu Liguo da şirketin Avrupa'ya uzun vadeli yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı. Bu stratejinin merkezinde Münih’teki Avrupa Ar-Ge merkezi yer alıyor.

    Xiaomi, Avrupa’ya güçlü geliyor

    Xiaomi, Avrupa’da otomobil satışlarına 2027’de başlayacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Auto’nun Avrupa’ya girişinin arkasında Çin’de elde ettiği hızlı büyüme bulunuyor. Şirket, ilk elektrikli otomobili müşterilere Mart 2024’te teslim etmeye başlamasından bu yana Çin’de 700 binin üzerinde araç teslim ettiğini açıkladı. Xiaomi ayrıca elektrikli otomobil operasyonunda teslimatların başlamasından sonraki altıncı çeyrekte kârlılığa ulaştığını belirtiyor.

    Şirketin ilk modeli SU7 de kısa sürede önemli bir satış hacmine ulaştı. SU7 sedan, 28,5 ayda 500 bin adetlik teslimat seviyesini geçti. Xiaomi’nin daha sonra piyasaya çıkardığı YU7 SUV ise Tesla Model Y’ye kıyasla daha düşük fiyatla konumlandırılırken satışa sunulduktan sonraki ilk 18 saatte 240 binden fazla kesinleşmiş sipariş topladı.

    Xiaomi’nin Avrupa planları ise yeni değil. Şirketin bu konuda hazırlıkları aylardır sürüyor. Şirket ayrıca IFA 2026’da “Human × Car × Home” ekosistemini ve Vision Gran Turismo konseptini de sergiliyor. Xiaomi, otomobilleri kişisel cihazlar ve akıllı ev ürünleriyle aynı ekosistem içerisinde buluşturmayı hedefliyor. IFA 2026’da 380’den fazla ürününü ve yeni teknolojilerini sergileyen Xiaomi, Mijia akıllı ev markasının Avrupa genelinde yaygınlaşacağını da duyurdu.

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