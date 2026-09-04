Xiaomi’den kritik Almanya’da adımı: Otomobil satışları 2027’de başlayacak

Avrupa serüveni 2027’de başlıyor
Xiaomi Group Başkanı ve ortağı Lu Weibing, anlaşmaların Avrupa’daki yerelleştirilmiş perakende ve satış sonrası hizmet ağının oluşturulması açısından başlangıç noktası olduğunu açıkladı. Şirketin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde otomobil satışlarına 2027 yılında başlaması planlanıyor.
Bu test noktaları arasında İsveç’teki Arjeplog kış test merkezi ile Almanya’daki Nürburgring pisti de bulunuyor. Böylece Xiaomi’nin araçlarının farklı yol, hava ve sürüş koşullarındaki performansının Avrupa pazarına giriş öncesinde kapsamlı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.
Xiaomi EV Başkan Yardımcısı Yu Liguo da şirketin Avrupa'ya uzun vadeli yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı. Bu stratejinin merkezinde Münih’teki Avrupa Ar-Ge merkezi yer alıyor.
Xiaomi, Avrupa’ya güçlü geliyor
Şirketin ilk modeli SU7 de kısa sürede önemli bir satış hacmine ulaştı. SU7 sedan, 28,5 ayda 500 bin adetlik teslimat seviyesini geçti. Xiaomi’nin daha sonra piyasaya çıkardığı YU7 SUV ise Tesla Model Y’ye kıyasla daha düşük fiyatla konumlandırılırken satışa sunulduktan sonraki ilk 18 saatte 240 binden fazla kesinleşmiş sipariş topladı.
Xiaomi’nin Avrupa planları ise yeni değil. Şirketin bu konuda hazırlıkları aylardır sürüyor. Şirket ayrıca IFA 2026’da “Human × Car × Home” ekosistemini ve Vision Gran Turismo konseptini de sergiliyor. Xiaomi, otomobilleri kişisel cihazlar ve akıllı ev ürünleriyle aynı ekosistem içerisinde buluşturmayı hedefliyor. IFA 2026’da 380’den fazla ürününü ve yeni teknolojilerini sergileyen Xiaomi, Mijia akıllı ev markasının Avrupa genelinde yaygınlaşacağını da duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: