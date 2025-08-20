Giriş
    Xiaomi, avuç içiyle açılan akıllı kapı kilidini tanıttı

    Xiaomi, yeni akıllı kapı kilidini piyasaya sürdü. Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro, avuç içi damar tanıma ve üç boyutlu yüz algılama teknolojisi dahil olmak üzere 12 kilit açma yöntemi sunuyor.

    Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ev güvenliği alanındaki en son yeniliği olan Smart Door Lock 4 Pro’yu tanıttı. Akıllı kapı kilidi, son teknoloji yapay zeka destekli avuç içi damar tanıma ve üç boyutlu yüz doğrulama özelliklerini kullanıyor. Cihaz, rekabetçi fiyat noktasında üst düzey güvenlik teknolojisi sunarak Xiaomi'nin premium akıllı ev pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    Xiaomi akıllı kapı kilidi "Smart Door Lock 4 Pro" özellikleri

    Xiaomi akıllı kapı kilidi özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi akıllı kapı kilidi, 12 farklı şekilde açılabiliyor. Bunlardan biri; %1'den az reddetme oranıyla bir saniyeden kısa sürede tanıma sağlayan yapay zeka destekli avuç içi damar tanıma teknolojisi. Bu model, benzer doğruluk seviyesine sahip görünen 3D yüz tanıma özelliğini de destekliyor. Diğer seçenekler arasında; parmak izi tanıma, şifre için sayısal tuş takımı ve NFC okuyucu bulunuyor. Xiaomi uygulamasıyla da telefondan kapının kilidi açılabiliyor.

    Güvenlik açısından, kapı kilidinin gözetleme deliğinde 152 derece görüş alanı sağlayan 2MP kamera, 24 GHz milimetre dalga radarı ve yapay zeka insan algılama özelliği bulunuyor. Birisi kapının yakınında beklerse, otomatik olarak kayıt başlıyor ve uyarı gönderiyor. Renkli gece görüşünü destekliyor ve karanlık ortamlarda siyah beyaz moda geçiyor. İçeride, biri kapı ziline bastığında ekran aydınlanarak dışarıda kimin olduğunu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca kurcalama, zorla girme veya tekrarlanan başarısız girişimler için birden fazla uyarıyla birlikte sessizce kapanan otomatik kilit gövdesi mevcut.

    Kapı kilidi, yaklaşık dört ay dayanan 5000 mAh lityum iyon pil ve yaklaşık altı ay dayanan dört adet AA pille çalışıyor. Hem içeride hem de dışarıda şarj için USB-C bağlantı noktası mevcut ve yedek güç, powerbank ile sağlanabiliyor.

    Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro, Çin'de 2499 yuan (yaklaşık 350 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 40 dakika önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

