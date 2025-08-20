Xiaomi, avuç içiyle açılan akıllı kapı kilidini tanıttı

Xiaomi akıllı kapı kilidi "Smart Door Lock 4 Pro" özellikleri
Güvenlik açısından, kapı kilidinin gözetleme deliğinde 152 derece görüş alanı sağlayan 2MP kamera, 24 GHz milimetre dalga radarı ve yapay zeka insan algılama özelliği bulunuyor. Birisi kapının yakınında beklerse, otomatik olarak kayıt başlıyor ve uyarı gönderiyor. Renkli gece görüşünü destekliyor ve karanlık ortamlarda siyah beyaz moda geçiyor. İçeride, biri kapı ziline bastığında ekran aydınlanarak dışarıda kimin olduğunu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca kurcalama, zorla girme veya tekrarlanan başarısız girişimler için birden fazla uyarıyla birlikte sessizce kapanan otomatik kilit gövdesi mevcut.
Kapı kilidi, yaklaşık dört ay dayanan 5000 mAh lityum iyon pil ve yaklaşık altı ay dayanan dört adet AA pille çalışıyor. Hem içeride hem de dışarıda şarj için USB-C bağlantı noktası mevcut ve yedek güç, powerbank ile sağlanabiliyor.
Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro, Çin'de 2499 yuan (yaklaşık 350 dolar) fiyatla satışa sunuldu.
