Xiaomi Başkanı, Apple'dan kopyalama iddialarını reddetti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bu ayın sonunda 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde şirketin Başkanı Lu Weibing, Weibo’da yaptığı paylaşımda Xiaomi 17 Pro Max’i iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırdı.

Xiaomi Başkanı kopyalama iddialarını reddetti

Weibing, Xiaomi 17 Pro Max'in kamera adası tasarımını Apple’dan kopyaladığını reddetti ve tasarımın 2021’de çıkan Mi 11 Ultra’dan ilham aldığını iddia etti. Xiaomi Başkanı, Apple’ın isimlendirmesiyle eşleşmek için 16 serisini atladıkları iddiasını da reddetti. Aksine, serinin ürün gücünde bir sıçrama anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, SU7 ve YU7 gibi modellere atıfta bulunarak Xiaomi'nin 7 rakamına olan ilgisini vurguladı ve ultra ince Air versiyonunun olmayacağını doğruladı. Fakat “Pro Max” adını kullanmaları bu inkarı pek inandırıcı kılmıyor.

Weibing, 17 serisinin Çin’de 1 Ekim’den önce satışa çıkacağını açıkladı. Ayrıca bu modellerin, 23 Eylül’de tanıtılacak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelen ilk telefonlar olacağını da doğruladı. Xiaomi, bu yonga için rakiplerine kıyasla daha uzun bir süreliğine özel kullanım hakkı elde etmiş durumda. Bu nedenle Ekim ayından önce başka markalarda yer almayacak.

Huawei Nova Flip S: Yeni katlanabilir model sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Xiaomi 17 Pro’nun fiyatı 5.000 ila 6.000 yuan (700-850 dolar), Pro Max’in fiyatı ise 6.000 ila 7.000 yuan (850-1.000 dolar) aralığında olacak. Bunlar Çin pazarı için geçerli rakamlar, telefonlar küresel pazarlara çıkarsa fiyatların daha yüksek olması muhtemel.

Weibing, Xiaomi'nin arka ekranı üretmek için 1 milyar yuan yatırım yaptığını, bunun hem maliyetli hem de rakiplerin taklit etmesini zorlaştırdığını söyledi. Arka ekran, çağrı yönetimi, müzik kontrolü, seyahat bilgilerini görüntüleme ve geri sayım gibi işlevler sunuyor. Ayrıca kameraların vizörü olarak da kullanılabiliyor, böylece arka kameralarla selfie çekerek çok daha kaliteli sonuçlar elde edilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: