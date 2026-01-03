Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, birçok modelinin güncelleme desteğini 5 yıla çıkardı: İşte liste

    Xiaomi, yazılım destek politikasında önemli bir genişlemeye giderek Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait bazı telefon ve tabletler için beş yıla kadar HyperOS güncellemesi sunacağını açıkladı.

    Xiaomi, birçok modelinin güncelleme desteğini 5 yıla çıkardı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yazılım destek politikasında önemli bir genişlemeye giderek Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait bazı telefon ve tabletler için 5 yıla kadar HyperOS güncellemesi sunacağını açıkladı.

    Sektördeki uzun vadeli yazılım güncelleme taahhütlerinden biri olan bu hamle, Xiaomi'yi Android güncelleme süresi konusunda öncüler arasına yerleştiriyor. Ancak Samsung ve Google gibi şirketlerin sunduğu 7 yıla kadar varan güncelleme desteğinin hala gerisinde kalıyor.

    XiaomiTime kaynaklı bilgilere göre aşağıdaki cihazlar, uzatılmış 5 yıllık HyperOS desteği kapsamına giriyor:

    İşte 5 yıl güncelleme desteği alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

    Xiaomi

    • Xiaomi 15T / 15T Pro: 2031’e kadar
    • Xiaomi 15 Ultra: 2031’e kadar
    • Xiaomi 14T / 14T Pro: 2029’a kadar
    • Xiaomi 14 Ultra: 2029’a kadar
    • Xiaomi MIX Flip: 2029’a kadar
    • Xiaomi 13T / 13T Pro: 2028’e kadar
    • Xiaomi 13 Ultra / Xiaomi 13: 2028’e kadar
    • Xiaomi 13 Lite: 2027’ye kadar
    • Xiaomi 12T / 12T Pro: Yaklaşık 9 ay daha
    • Xiaomi 12 / 12 Pro: Yaklaşık 2 ay daha
    • Xiaomi Pad 7: 2031’e kadar
    • Xiaomi Pad 7 Pro: 2029’a kadar

    Redmi

    • Redmi 15: 2031’e kadar
    • Redmi 13C: 2031’e kadar
    • Redmi 15 5G: 2031’e kadar
    • Redmi Note 14: 2031’e kadar
    • Redmi 14C: 2028’e kadar
    • Redmi Note 13 Serisi: 2028’e kadar
    • Redmi A5: 2029’a kadar
    • Redmi 12: 2027’ye kadar
    • Redmi Note 12 5G: Yaklaşık 2 ay daha
    • Redmi 12C: Yaklaşık 2 ay daha
    • Redmi Pad 2: 2032’ye kadar
    • Redmi Pad 2 4G: 2032’ye kadar
    • Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G: 2029’a kadar

    POCO

    • POCO F8 Ultra: 2031’e kadar
    • POCO F8 Pro: 2031’e kadar
    • POCO C85: 2031’e kadar
    • POCO M7: 2031’e kadar
    • POCO F7: 2031’e kadar
    • POCO F7 Pro: 2031’e kadar
    • POCO F7 Ultra: 2031’e kadar
    • POCO M7 Pro 5G: 2029’a kadar
    • POCO C75: 2028’e kadar
    • POCO Pad M1: 2029’a kadar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en çok yedek subay hangi dönemde alınır çelik kapı nasıl açılır map sensörü neyle temizlenir dönem faizi nedir siyah cam balkon kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum