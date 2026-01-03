Xiaomi, birçok modelinin güncelleme desteğini 5 yıla çıkardı: İşte liste

Sektördeki uzun vadeli yazılım güncelleme taahhütlerinden biri olan bu hamle, Xiaomi'yi Android güncelleme süresi konusunda öncüler arasına yerleştiriyor. Ancak Samsung ve Google gibi şirketlerin sunduğu 7 yıla kadar varan güncelleme desteğinin hala gerisinde kalıyor.
XiaomiTime kaynaklı bilgilere göre aşağıdaki cihazlar, uzatılmış 5 yıllık HyperOS desteği kapsamına giriyor:
İşte 5 yıl güncelleme desteği alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri
Xiaomi
- Xiaomi 15T / 15T Pro: 2031’e kadar
- Xiaomi 15 Ultra: 2031’e kadar
- Xiaomi 14T / 14T Pro: 2029’a kadar
- Xiaomi 14 Ultra: 2029’a kadar
- Xiaomi MIX Flip: 2029’a kadar
- Xiaomi 13T / 13T Pro: 2028’e kadar
- Xiaomi 13 Ultra / Xiaomi 13: 2028’e kadar
- Xiaomi 13 Lite: 2027’ye kadar
- Xiaomi 12T / 12T Pro: Yaklaşık 9 ay daha
- Xiaomi 12 / 12 Pro: Yaklaşık 2 ay daha
- Xiaomi Pad 7: 2031’e kadar
- Xiaomi Pad 7 Pro: 2029’a kadar
Redmi
- Redmi 15: 2031’e kadar
- Redmi 13C: 2031’e kadar
- Redmi 15 5G: 2031’e kadar
- Redmi Note 14: 2031’e kadar
- Redmi 14C: 2028’e kadar
- Redmi Note 13 Serisi: 2028’e kadar
- Redmi A5: 2029’a kadar
- Redmi 12: 2027’ye kadar
- Redmi Note 12 5G: Yaklaşık 2 ay daha
- Redmi 12C: Yaklaşık 2 ay daha
- Redmi Pad 2: 2032’ye kadar
- Redmi Pad 2 4G: 2032’ye kadar
- Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G: 2029’a kadar
POCO
- POCO F8 Ultra: 2031’e kadar
- POCO F8 Pro: 2031’e kadar
- POCO C85: 2031’e kadar
- POCO M7: 2031’e kadar
- POCO F7: 2031’e kadar
- POCO F7 Pro: 2031’e kadar
- POCO F7 Ultra: 2031’e kadar
- POCO M7 Pro 5G: 2029’a kadar
- POCO C75: 2028’e kadar
- POCO Pad M1: 2029’a kadar