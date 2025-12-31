Giriş
    Xiaomi vites yükseltti: 2026'da dört yeni model

    Xiaomi, 2026’da dört yeni modeliyle elektrikli ve EREV SUV segmentine iddialı şekilde giriyor. Yedi koltuklu “Kunlun” ve SU7 Executive sedan dikkat çekiyor.      

    Xiaomi, 2026’nın başlarından itibaren dört yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar; güncellenmiş SU7, yedi koltuklu EREV SUV, SU7’nin “executive” (uzatılmış aks mesafeli) versiyonu ve beş koltuklu EREV SUV olarak sıralanıyor. Yerel medyanın haberine göre, ilk iki model 2026’nın ilk yarısında, diğer ikisi ise yılın ikinci yarısında tanıtılacak.

    “Kunlun” kod adlı 7 koltuklu SUV

    Xiaomi bombayı patlattı! 2026'da dört yeni model Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında Xiaomi CEO’su Lei Jun ve üst düzey yöneticiler, Xinjiang’da araç testlerine katıldı. Bu süreçte, kamuflajlı ve tek egzoz çıkışlı büyük bir SUV’nin casus görüntüleri internete sızdı. Söz konusu modelin, şirket içinde “Kunlun” kod adıyla anılan 7 koltuklu EREV SUV olduğu düşünülüyor.

    Li Auto L9 ve Leapmotor D19 ile benzer şekilde konumlandırılan model, ailelere yönelik orta-büyük sınıf bir SUV olacak. 70 kWsa’nin üzerinde batarya kapasitesiyle 400-500 km arasında saf elektrik menzili hedefleniyor. Bu sistemde benzinli motor mevcut ancak tekerleklere güç vermek yerine bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak kullanılıyor.

    Xiaomi SU7’nin executive versiyonu ise uzun aks mesafeli bir sedan olarak geliştiriliyor. Konuya yakın kaynaklara göre aracın aks mesafesi belirgin şekilde uzatılmış ve özellikle arka yolcu bölümünde konfor odaklı ciddi iyileştirmeler yapılmış durumda.

    Xiaomi bombayı patlattı! 2026'da dört yeni model Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzatılmış menzilli hibrit (EREV) teknolojisi üzerinde aslında bir süredir çalışıyor. 2023’ten bu yana bu alanda yoğun işe alımlar yapılıyor ve şirketin resmi sitesinde hâlâ 20’den fazla EREV ile ilgili pozisyon listeleniyor.

    Sektör, 2026’yı “büyük bataryalı hibritler” için rekabetin başlangıç yılı olarak görüyor. Bu yıl Çin pazarına IM LS6 ve Fulwin T11 gibi birçok EREV SUV girdi. Xpeng gibi markalar da yatırımlarını artırıyor ve 2026’da G7 ile P7+ EREV versiyonlarını hazırlıyor. 80 kWsa sınıfı bataryaya sahip yeni hibrit projeleri şimdiden planlama aşamasında ve Xiaomi’nin EREV SUV’leri de bu dalganın önemli oyuncularından biri olacak.

