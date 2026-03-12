Xiaomi Book Pro 14 geliyor: Core Ultra X7 ve 1kg ağırlık

Xiaomi Book Pro 14 ilk kez gösterildi
Paylaşılan tanıtım görsellerine göre dizüstü bilgisayar Soft Fog Blue, White ve Elegant Gray olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Metalik gövdeye sahip olan cihaz, oldukça ince ve düz hatlı bir tasarım çizgisi benimsiyor. Xiaomi'nin verdiği bilgilere göre Book Pro 14'te unibody döküm magnezyum alaşımlı gövde kullanılıyor.
Alt bölümde ise yüksek dayanımlı karbon fiber taban yer alıyor. Klavye destek plakası tarafında ise daha hafif bir yapı sunan titanyum alaşımı tercih edilmiş durumda. Bu tasarım sayesinde dizüstü bilgisayarın ağırlığı yalnızca 1.08 kg seviyesinde kalıyor.
Xiaomi, bu işlemcinin verimli çalışabilmesi için dizüstü bilgisayarda gelişmiş bir soğutma sistemi kullandığını belirtiyor. Buna göre cihazda 10.000 mm² büyüklüğünde vapor chamber soğutma modülü, yüksek hızlı sessiz fan ve üç boyutlu hava akışı sistemi bulunuyor. Şirket, bu yapı sayesinde sistemin 50W seviyesine kadar sürekli performans sunabildiğini söylüyor.
Ayrıca dizüstü bilgisayarın Intel Core Ultra 5 325 işlemciye sahip daha uygun bir versiyonla da satışa sunulması bekleniyor. Bellek ve depolama tarafında ise iki farklı konfigürasyon sunulacak: 24 GB RAM + 1 TB SSD ve 32 GB RAM + 1 TB SSD. Henüz ekran çözünürlüğü veya batarya kapasitesi gibi detaylar paylaşılmış değil. Tanıtımın ise Çin'de yapılacak resmi etkinlikle birlikte kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
