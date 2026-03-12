Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Book Pro 14 geliyor: Core Ultra X7 ve 1kg ağırlık

    Xiaomi, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeni dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesi Xiaomi Book Pro 14 modelinin tasarım ve donanım detayları doğrulandı.

    Xiaomi Book Pro 14 geliyor: Core Ultra X7 ve 1kg ağırlık Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin üç yıl aradan sonra duyurmaya hazırlandığı ilk Xiaomi markalı dizüstü bilgisayar olarak ortaya çıktı. Çin’de yapılacak tanıtım öncesinde Xiaomi Book Pro 14 ilk kez gösterildi. Hatırlanacağı üzere Xiaomi, son olarak 2023 yılında tanıtılan Xiaomi Book 14 modeliyle dizüstü bilgisayar tarafında güncelleme yapmıştı. Yeni Book Pro 14 ise bu serinin devamı niteliğinde olacak.

    Xiaomi Book Pro 14 ilk kez gösterildi

    Paylaşılan tanıtım görsellerine göre dizüstü bilgisayar Soft Fog Blue, White ve Elegant Gray olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Metalik gövdeye sahip olan cihaz, oldukça ince ve düz hatlı bir tasarım çizgisi benimsiyor. Xiaomi'nin verdiği bilgilere göre Book Pro 14'te unibody döküm magnezyum alaşımlı gövde kullanılıyor.

    Alt bölümde ise yüksek dayanımlı karbon fiber taban yer alıyor. Klavye destek plakası tarafında ise daha hafif bir yapı sunan titanyum alaşımı tercih edilmiş durumda. Bu tasarım sayesinde dizüstü bilgisayarın ağırlığı yalnızca 1.08 kg seviyesinde kalıyor.

    Xiaomi Book Pro 14 geliyor: Core Ultra X7 ve 1kg ağırlık Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise cihazın en dikkat çekici noktalarından biri işlemci seçimi olacak. Xiaomi, dizüstü bilgisayarın Intel Core Ultra X7 358H işlemciden güç alacağını doğruladı. Bu işlemci 4+8 +4 çekirdek düzenine sahip 16 çekirdekli bir yapı sunuyor ve 4.8 GHz seviyesine kadar çıkabilen saat hızlarıyla geliyor. Ayrıca işlemci tarafında 18 MB L3 önbellek ve entegre Intel Radiant B390 grafik birimi yer alıyor.

    Xiaomi, bu işlemcinin verimli çalışabilmesi için dizüstü bilgisayarda gelişmiş bir soğutma sistemi kullandığını belirtiyor. Buna göre cihazda 10.000 mm² büyüklüğünde vapor chamber soğutma modülü, yüksek hızlı sessiz fan ve üç boyutlu hava akışı sistemi bulunuyor. Şirket, bu yapı sayesinde sistemin 50W seviyesine kadar sürekli performans sunabildiğini söylüyor.

    Ayrıca dizüstü bilgisayarın Intel Core Ultra 5 325 işlemciye sahip daha uygun bir versiyonla da satışa sunulması bekleniyor. Bellek ve depolama tarafında ise iki farklı konfigürasyon sunulacak: 24 GB RAM + 1 TB SSD ve 32 GB RAM + 1 TB SSD. Henüz ekran çözünürlüğü veya batarya kapasitesi gibi detaylar paylaşılmış değil. Tanıtımın ise Çin'de yapılacak resmi etkinlikle birlikte kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 3 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sgk ifade de ne sorulur 0548 hangi operatör passiflora şurup reçetesiz alınır mı xpecia kullananların yorumları asitli akü suyu nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro
    Apple MacBook Pro M5 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum