Xiaomi Book Pro 14 geliyor: Core Ultra X7 ve 1kg ağırlık

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin üç yıl aradan sonra duyurmaya hazırlandığı ilk Xiaomi markalı dizüstü bilgisayar olarak ortaya çıktı. Çin’de yapılacak tanıtım öncesinde Xiaomi Book Pro 14 ilk kez gösterildi. Hatırlanacağı üzere Xiaomi, son olarak 2023 yılında tanıtılan Xiaomi Book 14 modeliyle dizüstü bilgisayar tarafında güncelleme yapmıştı. Yeni Book Pro 14 ise bu serinin devamı niteliğinde olacak.

Xiaomi Book Pro 14 ilk kez gösterildi

Paylaşılan tanıtım görsellerine göre dizüstü bilgisayar Soft Fog Blue, White ve Elegant Gray olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Metalik gövdeye sahip olan cihaz, oldukça ince ve düz hatlı bir tasarım çizgisi benimsiyor. Xiaomi'nin verdiği bilgilere göre Book Pro 14'te unibody döküm magnezyum alaşımlı gövde kullanılıyor.

Alt bölümde ise yüksek dayanımlı karbon fiber taban yer alıyor. Klavye destek plakası tarafında ise daha hafif bir yapı sunan titanyum alaşımı tercih edilmiş durumda. Bu tasarım sayesinde dizüstü bilgisayarın ağırlığı yalnızca 1.08 kg seviyesinde kalıyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise cihazın en dikkat çekici noktalarından biri işlemci seçimi olacak. Xiaomi, dizüstü bilgisayarın Intel Core Ultra X7 358H işlemciden güç alacağını doğruladı. Bu işlemci 4+8 +4 çekirdek düzenine sahip 16 çekirdekli bir yapı sunuyor ve 4.8 GHz seviyesine kadar çıkabilen saat hızlarıyla geliyor. Ayrıca işlemci tarafında 18 MB L3 önbellek ve entegre Intel Radiant B390 grafik birimi yer alıyor.

Xiaomi 18 Pro Max sızıntısı: 6.9 inç LIPO OLED ve 2nm çip 21 sa. önce eklendi

Xiaomi, bu işlemcinin verimli çalışabilmesi için dizüstü bilgisayarda gelişmiş bir soğutma sistemi kullandığını belirtiyor. Buna göre cihazda 10.000 mm² büyüklüğünde vapor chamber soğutma modülü, yüksek hızlı sessiz fan ve üç boyutlu hava akışı sistemi bulunuyor. Şirket, bu yapı sayesinde sistemin 50W seviyesine kadar sürekli performans sunabildiğini söylüyor.

Ayrıca dizüstü bilgisayarın Intel Core Ultra 5 325 işlemciye sahip daha uygun bir versiyonla da satışa sunulması bekleniyor. Bellek ve depolama tarafında ise iki farklı konfigürasyon sunulacak: 24 GB RAM + 1 TB SSD ve 32 GB RAM + 1 TB SSD. Henüz ekran çözünürlüğü veya batarya kapasitesi gibi detaylar paylaşılmış değil. Tanıtımın ise Çin'de yapılacak resmi etkinlikle birlikte kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

