Xiaomi Buds 6 tanıtıldı: Şık tasarım ve yüksek ses kalitesi bir arada

Xiaomi Buds 6 özellikleri
Xiaomi Buds 6, konforu ön plana alan hafif bir tasarıma sahip. Yalnzıca 4.4 gram ağırlığında olan kulaklık, uzun süreli rahat kullanım için biyomimetik kavisli bir yapı kullanıyor. Önceki nesle kıyasla sap kısmı %12 daha ince, ses çıkış ucu ise %11,3 oranında daraltılmış. Kulakla temas eden yüzey alanı %8,8 artırılarak basıncın daha dengeli dağılması sağlanmış.
Xiaomi, Buds 6’nın ses ayarları için Harman Golden Ear ekibiyle birlikte çalışmış. Kullanıcılar; daha net vokaller için Harman AudioEFX, daha sıcak ve güçlü baslar için Master modu, ayrıca hazır EQ profilleri ve özel ayarlara uygulama üzerinden erişebiliyor. Kulaklıklar 24-bit / 48kHz ses desteği sunuyor ve 2.1 Mbps’e kadar veri aktarımı yapabiliyor. SBC, AAC, aptX Adaptive ve aptX Lossless kodeklerinin yanı sıra Snapdragon Sound ve Hi-Res Audio Wireless sertifikaları da mevcut.
Kulaklıklar, şarj kutusu kapalıyken bile bağımsız ses kaydı yapabiliyor. Uyumlu Xiaomi cihazlarla birlikte; gerçek zamanlı transkripsiyon, yapay zeka özetleme, yüz yüze çeviri ve simultane tercüme gibi gelişmiş özellikler kullanılabiliyor. Ayrıca Xiaomi Find ve Apple Find My desteği sayesinde kulaklıkların konumu takip edilebiliyor.
Pil performansına bakıldığında, ANC kapalıyken tek şarjla 6 saate, şarj kutusuyla birlikte toplamda 35 saate kadar kullanım sunuluyor. ANC açıkken bu süreler sırasıyla 3,5 saat ve 20 saat olarak belirtiliyor. USB-C üzerinden şarj olan Buds 6, IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor.