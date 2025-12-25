Xiaomi Buds 6 tanıtıldı: Şık tasarım ve yüksek ses kalitesi bir arada

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yarı kulak içi tipteki yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı Buds 6'yı resmen tanıttı. 699 yuan (yaklaşık 99 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkan kulaklık, Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold ve Moon Shadow Black olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Xiaomi Buds 6 özellikleri

Xiaomi Buds 6, konforu ön plana alan hafif bir tasarıma sahip. Yalnzıca 4.4 gram ağırlığında olan kulaklık, uzun süreli rahat kullanım için biyomimetik kavisli bir yapı kullanıyor. Önceki nesle kıyasla sap kısmı %12 daha ince, ses çıkış ucu ise %11,3 oranında daraltılmış. Kulakla temas eden yüzey alanı %8,8 artırılarak basıncın daha dengeli dağılması sağlanmış.

Tam Boyutta Gör Ses tarafında Buds 6, özel üç mıknatıslı dinamik sürücü sistemi kullanıyor. 24 ayar altın kaplama diyafram sayesinde bas frekanslarda %40, tiz frekanslarda ise %30 oranında hassasiyet artışı sağlanıyor. Kulaklık, 16Hz–40kHz aralığında geniş bir frekans tepkisi sunarak dengeli bir ses karakteri hedefliyor.

Xiaomi, Buds 6’nın ses ayarları için Harman Golden Ear ekibiyle birlikte çalışmış. Kullanıcılar; daha net vokaller için Harman AudioEFX, daha sıcak ve güçlü baslar için Master modu, ayrıca hazır EQ profilleri ve özel ayarlara uygulama üzerinden erişebiliyor. Kulaklıklar 24-bit / 48kHz ses desteği sunuyor ve 2.1 Mbps’e kadar veri aktarımı yapabiliyor. SBC, AAC, aptX Adaptive ve aptX Lossless kodeklerinin yanı sıra Snapdragon Sound ve Hi-Res Audio Wireless sertifikaları da mevcut.

Tam Boyutta Gör Buds 6, aktif gürültü engelleme (ANC) ve üç mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü azaltma sistemiyle geliyor. Xiaomi, bu sistemin 12 m/s hızındaki rüzgarlarda bile etkili olduğunu belirtiyor. Dahili kafa takibi özelliğine sahip uzamsal ses desteği, ekstra donanıma ihtiyaç duymadan çevresel bir ses deneyimi sunuyor.

Kulaklıklar, şarj kutusu kapalıyken bile bağımsız ses kaydı yapabiliyor. Uyumlu Xiaomi cihazlarla birlikte; gerçek zamanlı transkripsiyon, yapay zeka özetleme, yüz yüze çeviri ve simultane tercüme gibi gelişmiş özellikler kullanılabiliyor. Ayrıca Xiaomi Find ve Apple Find My desteği sayesinde kulaklıkların konumu takip edilebiliyor.

Pil performansına bakıldığında, ANC kapalıyken tek şarjla 6 saate, şarj kutusuyla birlikte toplamda 35 saate kadar kullanım sunuluyor. ANC açıkken bu süreler sırasıyla 3,5 saat ve 20 saat olarak belirtiliyor. USB-C üzerinden şarj olan Buds 6, IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor.

