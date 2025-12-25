Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Buds 6 tanıtıldı: Şık tasarım ve yüksek ses kalitesi bir arada

    Xiaomi, yeni amiral gemisi kulaklığı Buds 6'yı resmen tanıttı. Şık tasarıma sahip kulaklık, yüksek ses kalitesi, gelişmiş gürültü engelleme ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkatleri çekiyor.

    Xiaomi Buds 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yarı kulak içi tipteki yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı Buds 6'yı resmen tanıttı. 699 yuan (yaklaşık 99 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkan kulaklık, Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold ve Moon Shadow Black olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

    Xiaomi Buds 6 özellikleri

    Xiaomi Buds 6, konforu ön plana alan hafif bir tasarıma sahip. Yalnzıca 4.4 gram ağırlığında olan kulaklık, uzun süreli rahat kullanım için biyomimetik kavisli bir yapı kullanıyor. Önceki nesle kıyasla sap kısmı %12 daha ince, ses çıkış ucu ise %11,3 oranında daraltılmış. Kulakla temas eden yüzey alanı %8,8 artırılarak basıncın daha dengeli dağılması sağlanmış.

    Xiaomi Buds 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ses tarafında Buds 6, özel üç mıknatıslı dinamik sürücü sistemi kullanıyor. 24 ayar altın kaplama diyafram sayesinde bas frekanslarda %40, tiz frekanslarda ise %30 oranında hassasiyet artışı sağlanıyor. Kulaklık, 16Hz–40kHz aralığında geniş bir frekans tepkisi sunarak dengeli bir ses karakteri hedefliyor.

    Xiaomi, Buds 6’nın ses ayarları için Harman Golden Ear ekibiyle birlikte çalışmış. Kullanıcılar; daha net vokaller için Harman AudioEFX, daha sıcak ve güçlü baslar için Master modu, ayrıca hazır EQ profilleri ve özel ayarlara uygulama üzerinden erişebiliyor. Kulaklıklar 24-bit / 48kHz ses desteği sunuyor ve 2.1 Mbps’e kadar veri aktarımı yapabiliyor. SBC, AAC, aptX Adaptive ve aptX Lossless kodeklerinin yanı sıra Snapdragon Sound ve Hi-Res Audio Wireless sertifikaları da mevcut.

    Xiaomi Buds 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Buds 6, aktif gürültü engelleme (ANC) ve üç mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü azaltma sistemiyle geliyor. Xiaomi, bu sistemin 12 m/s hızındaki rüzgarlarda bile etkili olduğunu belirtiyor. Dahili kafa takibi özelliğine sahip uzamsal ses desteği, ekstra donanıma ihtiyaç duymadan çevresel bir ses deneyimi sunuyor.

    Kulaklıklar, şarj kutusu kapalıyken bile bağımsız ses kaydı yapabiliyor. Uyumlu Xiaomi cihazlarla birlikte; gerçek zamanlı transkripsiyon, yapay zeka özetleme, yüz yüze çeviri ve simultane tercüme gibi gelişmiş özellikler kullanılabiliyor. Ayrıca Xiaomi Find ve Apple Find My desteği sayesinde kulaklıkların konumu takip edilebiliyor.

    Pil performansına bakıldığında, ANC kapalıyken tek şarjla 6 saate, şarj kutusuyla birlikte toplamda 35 saate kadar kullanım sunuluyor. ANC açıkken bu süreler sırasıyla 3,5 saat ve 20 saat olarak belirtiliyor. USB-C üzerinden şarj olan Buds 6, IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stop ikaz lambası neden yanar yüksek sesli çalar saat kombi bacasından su gelmesi sevenleri ayırmanın günahı eca mı demirdöküm mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15 DC15250A008
    Dell 15 DC15250A008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum