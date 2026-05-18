Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, büyük etkinliği duyurdu: Xiaomi 17 Max, YU7 GT ve fazlası geliyor

    Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 17 Max, yeni elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 GT, akıllı bileklik Xiaomi Band 10 Pro ve diğer ürünlerin 21 Mayıs'ta Çin'de piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu.

    xiaomi 17 max & xiaomi yu7 gt suv tanıtım tarihi 21 mayıs Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, büyük bir etkinliğe hazırlanıyor. 21 Mayıs'ta Xiaomi 17 Max ile birlikte en az onun kadar merak edilen güçlü elektrikli SUV Xiaomi YU7 GT, markanın ilk klipsli kulaklığı ve iPhone ile derin entegrasyon sunan yeni akıllı bileklik Band 10 Pro tanıtılacak. İşte yeni Xiaomi ürünleri:

    Xiaomi YU7 GT: Elektrikli SUV

    Xiaomi YU7 GT elektrikli SUV Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Auto, Xiaomi YU7 GT'nin 21 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılacağını duyurdu. Xiaomi YU7 GT, safkan GT otomobil. Eğlenceli sürüş deneyimi sunan ve uzun mesafe sürüşüne uygun, spor otomobil seviyesinde bir SUV olarak konumlandırılan araç, 1003 beygir gücü, 300 km/s azami hız ve CLTC ile 705 km'lik saf elektrikli menzil sunuyor.

    Xiaomi 17 Max: Batarya canavarı

    Xiaomi 17 Max Tam Boyutta Gör
    Xiaomi YU7 GT’nin ardından ultra ince çerçevelere ve düz panel tasarımına sahip 6.9 inçlik büyük ekranlı bir akıllı telefon olan Xiaomi 17 Max geliyor. Xiaomi, cihazın köşeleri oldukça yuvarlaklaştırılmış dört kavisli, saran bir çerçeve kullandığını söylüyor. Xiaomi 17 Max, markanın ilk Leica imzalı 200 megapiksel ana kamerasını taşıyacak. Telefon, 8000 mAh'lik bataryadan güç alacak.

    Xiaomi'nin ilk klipsli kulaklığı

    Xiaomi Clip on Earbuds Tam Boyutta Gör
    Ses tarafında ise Xiaomi, ilk klipsli kulaklığını tanıtacak. Açık kulak tasarımına sahip olan bu model, hafızalı titanyum tel ve mikrokristalin metal kaplı diyaframla eşleştirilmiş 11 mm sürücü kullanıyor. Xiaomi kulaklığın LHDC 5.0 ses ve Hi-Res Gold sertifikasyonunu desteklediğini de belirtti.

    Xiaomi Mi Band 10 Pro

    Xiaomi Mi Band 10 Pro akıllı bileklik modeli Tam Boyutta Gör
    Fitness tutkunları için Xiaomi Smart Band 10 Pro geliyor. Yeni Xiaomi akıllı bileklik, 9.7 mm inceliğinde ve 21.6 gram ağırlığında hafif alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olacak. Xiaomi, bilekliğin gelişmiş spor takibi ve sağlık yönetimi özelliklerini desteklediğini ve 21 güne kadar pil ömrü sunduğunu söylüyor. Ayrıca, iPhone ile aramalar ve kısa mesajlar için bildirimlerin gerçek zamanlı senkronizasyonunu destekleyerek Apple ekosistemiyle daha derin bir entegrasyona sahip.

    Xiaomi 17T serisi 28 Mayıs'ta

    Xiaomi, 28 Mayıs’ta Xiaomi 17T serisinin de ön siparişe açılacağını duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0531 hangi operatör skoda rapid yorum veterinerde kedi uyutma ücreti boyner hediye çeki ford mondeo 2.0 ghia otomatik nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum