Xiaomi CEO’su uyardı: Akıllı telefon fiyatları artabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarındaki maliyet baskısı üreticileri etkilemeye başladı. Son olarak Xiaomi CEO'su Lei Jun, bellek çiplerindeki hızlı fiyat artışının akıllı telefon maliyetlerini doğrudan etkilediğini açıkladı. Bu durumun ilerleyen dönemde cihaz fiyatlarına yansıma ihtimali bulunuyor.

Lei Jun'a göre son dönemde yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan talep, bellek çiplerine olan ihtiyacı ciddi ölçüde yükseltti. Bu durum ise küresel ölçekte arzın daralmasına ve bellek fiyatlarının hızla artmasına yol açtı. Artan maliyetler yalnızca Xiaomi'yi değil, genel olarak tüketici elektroniği sektöründeki birçok üreticiyi etkiliyor.

Bellek fiyatları baskı oluşturuyor

Lei Jun, maliyet artışının üreticiler için ciddi bir zorluk oluşturduğunu kabul ederken, Xiaomi'nin bu yükü doğrudan kullanıcıya yansıtmamaya çalışacağını söyledi. Şirketin, fiyat artışının etkisini azaltmak için farklı stratejiler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu tablo özellikle giriş seviyesi cihazların geleceğini de etkileyebilir.

Öte yandan Xiaomi yönetimi, şirketin tedarik tarafında görece daha güçlü bir konumda olduğunu düşünüyor. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, şirketin dünyanın önde gelen bellek üreticileriyle yakın iş birliklerine sahip olduğunu daha önce vurgulamıştı.

Lu Weibing'e göre bellek fiyatlarındaki mevcut yükseliş döngüsü geçmiş yıllara kıyasla daha uzun sürebilir. Mevcut eğilimin 2027 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, akıllı telefon fiyatlarının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artması şaşırtıcı olmayacak.

