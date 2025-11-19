Giriş
    Xiaomi CEO'su uyardı: "Telefonlar daha da pahalı olacak"

    Xiaomi Başkanı Lu Weibing, küresel bellek fiyatlarındaki artışın 2026'da akıllı telefon fiyatlarını daha da yükselteceğini açıkladı. Şirket, maliyet baskısının gelecek yıl daha ağır olacağını söylüyor

    Xiaomi CEO'su uyardı: 'Telefonlar daha da pahalı olacak' Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve şirket yönetiminden gelen değerlendirmeler, 2026 yılına yönelik maliyet baskılarının daha da artacağına işaret ediyor. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, özellikle küresel bellek fiyatlarının yükselmesi nedeniyle akıllı telefon maliyetlerinde belirgin bir artışın beklendiğini söyledi.

    Xiaomi'den 2026 için sert uyarı

    Bilmeyenler için bellek fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni, yapay zeka pazarındaki yükseliş ile bağlantılı. Samsung gibi büyük bellek üreticileri, yüksek kâr marjı sunduğu için veri merkezlerine öncelik verirken, akıllı telefon segmentine ayrılan kapasite giderek azalıyor. Bu durum, özellikle 2025'in son çeyreğinden itibaren artan maliyetlerin 2026 telefonlarına yansıyacağı anlamına geliyor.

    Lu Weibing, gelecek yılın bu yıla kıyasla çok daha ağır bir maliyet baskısı oluşturacağını ve bunun perakende fiyatlarında hissedilir artışlara neden olacağını söylüyor. Bu nedenle birçok modelde fiyatların yukarı yönlü hareketi kaçınılmaz görünüyor. Akıllı telefon fiyatlarının son yıllarda sürekli artması zaten sektörün bilinen bir gerçeği. Ancak Xiaomi yönetiminden gelen son açıklama, bu trendin 2026'da da durmayacağını doğruladı.

    Keza bellek maliyetlerinin yüksek seviyede kalması, üretim kapasitesinin yapay zekâ tarafına kayması ve rekabetçi telefon segmentindeki donanım beklentilerinin artması, fiyatları yukarı taşıyan temel faktörler arasında. Şu an için önümüzdeki yıl açıklanacak yeni modellerin fiyat aralığı, bellek üreticilerinin kapasite planlaması ve AI pazarındaki talebin gidişatıyla şekillenecek. 

