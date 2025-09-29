Xiaomi CEO'sundan Tesla'ya övgü dolu sözler

Xiaomi yönetiminin elektrikli otomobil atılımında en çok üzerinde durduğu nokta ise Tesla gibi rakiplerden doğrudan öğrenmek. Şirketin CEO’su Lei Jun, Çin’de katıldığı bir etkinlikte yılın başında üç adet Tesla Model Y satın aldıklarını ve bu araçları parça parça sökerek her bileşeni incelediklerini açıkladı. Xiaomi’nin, SU7 geliştirilirken benzer bir çalışmayı Model 3 üzerinde de yaptığı tahmin ediliyor.
Aslında bu yöntem yalnızca Xiaomi’ye özgü değil. Otomotiv endüstrisinde rakip modelleri satın alıp tamamen sökmek, uzun süredir kullanılan bir kıyaslama yöntemi. Akıllı telefonlardan işlemcilere, hatta süper otomobillere kadar birçok alanda rakip ürünlerin incelenmesi sıradan bir durum.
Lei Jun, Pekin Ulusal Kongre Merkezi’ndeki sunumda Tesla Model Y’ye övgüler yağdırdı ve Tesla ile YU7’nin karşılaştırmalı görüntülerini paylaştı. Hatta katılımcılara, “YU7’yi seçmezseniz Model Y’yi de düşünebilirsiniz. Model Y çok ama çok başarılı bir otomobil” dedi.
Xiaomi'nin şu anki en büyük sorunu talebi karşılayamaması. YU7 tanıtıldıktan sadece 18 saat içinde yaklaşık 240 bin sipariş aldı ve teslimatlar için bir yılı aşan bekleme süreleri oluştu. Bu nedenle CEO Lei, sosyal medyada müşterilere sırada beklemek yerine alternatif markaları da değerlendirmelerini önerdi. Tavsiyeleri arasında Xpeng G7, Li Auto i8 ve yine Tesla Model Y vardı.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...