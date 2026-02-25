Xiaomi cihazlar için MIUI dönemi resmen kapandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi HyperOS geçişinin ardından, MIUI tabanlı cihazlar yavaş yavaş devreden çıkarıldı ve arayüz fiilen EOL (Ömrünün Sonu) statüsüne geçti. Bu yıl yalnızca tek bir cihaz MIUI güncellemesi alacak.

Redmi A2, MIUI güncellemesi alan son cihaz oldu

HyperOS’un piyasaya sürülmesiyle tüm dikkatler yeni ekosisteme çevrilirken, Xiaomi'nin güncelleme politikasına uygun olarak neredeyse tüm cihazlar ya yeni işletim sistemine güncellendi ya da EOL listesine eklendi. Giriş seviye bir model olan Redmi A2 ve A2 Plus, MIUI altında 2026 yılına kadar güncelleme almaya devam eden tek cihaz olarak kaldı.

Xiaomi'nin resmi Güvenlik Güncellemesi EOL listesinde yer alan güncel verilere göre, Redmi A2 ve Redmi A2+ için resmi destek süresi 24 Mart 2026 tarihinde sona eriyor. Bu tarih, belirli bir telefon modeli için değil, aynı zamanda büyük bir kullanıcı arayüzü için de resmi bitiş çizgisini işaret ediyor.

Ancak ilginç bir detay var. Redmi A2, güncelleme kayıtlarında resmi olarak MIUI 14 sürüm numarasını taşısa da, cihaz aslında sadeleştirilmiş, saf Android (Android Go) çalıştırıyordu. Gerçek MIUI deneyimini tanımlayan özelleştirmelerden, ikonik estetikten ve özelliklerden yoksundu. Gerçek MIUI deneyimine bakıldığında, arayüz aslında çok daha önce bitti. Gerçek MIUI güncellemesi alan son cihazlar, Mart 2025'te son güvenlik yamalarını alan POCO M5s, Redmi 10C ve Redmi Note 10T idi.

