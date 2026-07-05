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    Xiaomi Civi markası iptal edildi, T serisi olarak devam edecek

    Xiaomi Civi serisi kamera ve tasarımı öne çıkardığı konseptiyle pek de beklediği ilgiyi göremedi. Firmanın seriyi tamamen iptal ettiği gündeme geliyor.          

    Xiaomi Civi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 5 yıl önce Xiaomi’nin genç nüfusu yakalamak için piyasaya sürdüğü ilk adıyla CC sonraki adıyla Civi serisi bugüne kadar farklı modellerle tüketicinin karşısına çıkmıştı. Çin dışında birkaç pazarda da kendisine yer bulan seri artık önemini kaybetti.

    Xiaomi Civi’ye elveda

    Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi Civi markası tamamen rafa kalktı. Firmanın gelecekte bu seriye yeni model üretme planları yok. Özellikle son dönemde düşen satışlar nedeniyle bu kararın alındığı ve Civi serisinin artık Xiaomi T serisi altına girdiği belirtiliyor.

    Xiaomi Civi serisi en son beşinci nesil ile piyasaya çıkmış, altıncı nesil ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Xiaomi Civi 6 modelinde Snapdragon 8 Elite yonga seti, 200MP kamera, fiziksel AI tuşu gibi özellikler yer alması bekleniyordu. Henüz Xiaomi cephesinden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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