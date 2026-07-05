Xiaomi Civi markası iptal edildi, T serisi olarak devam edecek

Xiaomi Civi’ye elveda
Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi Civi markası tamamen rafa kalktı. Firmanın gelecekte bu seriye yeni model üretme planları yok. Özellikle son dönemde düşen satışlar nedeniyle bu kararın alındığı ve Civi serisinin artık Xiaomi T serisi altına girdiği belirtiliyor.
Xiaomi Civi serisi en son beşinci nesil ile piyasaya çıkmış, altıncı nesil ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Xiaomi Civi 6 modelinde Snapdragon 8 Elite yonga seti, 200MP kamera, fiziksel AI tuşu gibi özellikler yer alması bekleniyordu. Henüz Xiaomi cephesinden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: