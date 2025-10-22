Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, buz üretme ve ısıtma özelliğine sahip su arıtma cihazını satışa sundu

    Xiaomi, çok işlevli su arıtma cihazını satışa sundu. Yeni cihaz, su arıtma, buz üretme ve anında ısıtma işlevlerini tek bir cihazda birleştiriyor.               

    Xiaomi, çok amaçlı su arıtma cihazını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin’de Mijia Masaüstü Su Arıtıcısı'nın buz yapabilen sürümünü tanıttı. Yeni cihaz, su arıtma, buz üretme ve anında ısıtma işlevlerini tek bir cihazda birleştiriyor.

    Mijia Water Purifier Ice-Making Edition özellikleri

    Cihaz, değişken frekanslı bir buz üretme sistemiyle çalışıyor ve standart modda 15 dakikada 5 adet 10 gramlık buz küpü üretebiliyor. Hızlı modda ise 10 dakikada 5 adet 6 gramlık buz küpü hazırlayabiliyor.

    Kompresör, çift hızlı fanlarla birlikte çalışarak sabit performans sağlarken, 35 dB seviyesinde sessiz çalışıyor. Cihaz, aynı anda 40 ila 50 buz küpü depolayabiliyor ve bunları beş saat boyunca %75 verimlilikle muhafaza edebiliyor.

    Xiaomi, çok amaçlı su arıtma cihazını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, hem su tankını hem de buz haznesini %99,9 oranında sterilize eden çift UV dezenfeksiyon lambaları entegre etmiş. Bu sistem bakterileri ve özellikle Listeria riskini ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca, otomatik buz bırakma mekanizması sayesinde tek tuşla buz verebiliyor, böylece manuel olarak buz alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    Mijia su arıtıcısı, 0,0001 mikrona kadar filtreleme yapabilen altı aşamalı bir RO+GC filtreleme sistemini kullanıyor. Bu sayede mikroplastikler, ağır metaller, PFAS ve diğer zararlı maddeleri temizliyor. Elde edilen su, bebek standardında içme suyu kalitesine ulaşıyor ve birçok güvenlik sertifikasını karşılıyor.

    Sistem, 6 litrelik çift su haznesi kullanıyor. Temiz ve atık suyu birbirinden ayırarak geri akışı önlüyor ve suyun kalitesini koruyor. Son aşama karbon filtresi, Sri Lanka hindistan cevizi kabuğundan üretilen aktif karbon içeriyor ve suyun tadını iyileştiriyor.

    Arıtma cihazında ayrıca, suyu sadece 3 saniyede ısıtabilen 2100 W'lık kalın film ısıtma sistemi yer alıyor. Sıcaklık 40°C ile 95°C arasında 1°C hassasiyetle ayarlanabiliyor. Mijia uygulaması ve HyperOS Connect desteği sayesinde kullanıcılar suyun kalitesini, filtre durumunu ve cihaz ayarlarını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

    Cihazda 6 litrelik çıkarılabilir bir su tankı, 2 litrelik saf su kabı ve üç renkli ortam ışığına sahip dokunmatik kontrol paneli bulunuyor. Masaüstü tasarımı sayesinde kurulum gerektirmiyor ve tak-çalıştır şekilde kullanılabiliyor. Sistemin su verimliliği %76,2, RO filtre ömrü üç yıl, GC bileşik filtre ömrü ise bir yıl olarak belirtilmiş.

    Xiaomi Mijia Su Arıtma Cihazı Çin'de 632 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Lansman indimiyle cihaz 576 dolardan satın alınabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hiç sevgilisi olmamış erkek citroen ami yorum citroen nemo tutulan modeli hangisi 2028 yks nasıl olacak sogutma sıvısı uyarısı wolksvagen

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15
    Redmi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum