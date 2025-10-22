Xiaomi, buz üretme ve ısıtma özelliğine sahip su arıtma cihazını satışa sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin’de Mijia Masaüstü Su Arıtıcısı'nın buz yapabilen sürümünü tanıttı. Yeni cihaz, su arıtma, buz üretme ve anında ısıtma işlevlerini tek bir cihazda birleştiriyor.

Mijia Water Purifier Ice-Making Edition özellikleri

Cihaz, değişken frekanslı bir buz üretme sistemiyle çalışıyor ve standart modda 15 dakikada 5 adet 10 gramlık buz küpü üretebiliyor. Hızlı modda ise 10 dakikada 5 adet 6 gramlık buz küpü hazırlayabiliyor.

Kompresör, çift hızlı fanlarla birlikte çalışarak sabit performans sağlarken, 35 dB seviyesinde sessiz çalışıyor. Cihaz, aynı anda 40 ila 50 buz küpü depolayabiliyor ve bunları beş saat boyunca %75 verimlilikle muhafaza edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, hem su tankını hem de buz haznesini %99,9 oranında sterilize eden çift UV dezenfeksiyon lambaları entegre etmiş. Bu sistem bakterileri ve özellikle Listeria riskini ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca, otomatik buz bırakma mekanizması sayesinde tek tuşla buz verebiliyor, böylece manuel olarak buz alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Mijia su arıtıcısı, 0,0001 mikrona kadar filtreleme yapabilen altı aşamalı bir RO+GC filtreleme sistemini kullanıyor. Bu sayede mikroplastikler, ağır metaller, PFAS ve diğer zararlı maddeleri temizliyor. Elde edilen su, bebek standardında içme suyu kalitesine ulaşıyor ve birçok güvenlik sertifikasını karşılıyor.

Sistem, 6 litrelik çift su haznesi kullanıyor. Temiz ve atık suyu birbirinden ayırarak geri akışı önlüyor ve suyun kalitesini koruyor. Son aşama karbon filtresi, Sri Lanka hindistan cevizi kabuğundan üretilen aktif karbon içeriyor ve suyun tadını iyileştiriyor.

Arıtma cihazında ayrıca, suyu sadece 3 saniyede ısıtabilen 2100 W'lık kalın film ısıtma sistemi yer alıyor. Sıcaklık 40°C ile 95°C arasında 1°C hassasiyetle ayarlanabiliyor. Mijia uygulaması ve HyperOS Connect desteği sayesinde kullanıcılar suyun kalitesini, filtre durumunu ve cihaz ayarlarını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

Cihazda 6 litrelik çıkarılabilir bir su tankı, 2 litrelik saf su kabı ve üç renkli ortam ışığına sahip dokunmatik kontrol paneli bulunuyor. Masaüstü tasarımı sayesinde kurulum gerektirmiyor ve tak-çalıştır şekilde kullanılabiliyor. Sistemin su verimliliği %76,2, RO filtre ömrü üç yıl, GC bileşik filtre ömrü ise bir yıl olarak belirtilmiş.

Xiaomi Mijia Su Arıtma Cihazı Çin'de 632 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Lansman indimiyle cihaz 576 dolardan satın alınabiliyor.

