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    Xiaomi akıllı evcil hayvan çeşmesini duyurdu

    Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition akıllı hayvan çeşmesi hem ultra viyole ışınlar hem de özel filtresi sayesinde hayvanlarınıza hijyen odaklı içme suyu sağlıyor.

    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde artık evcil hayvan ekipmanları da akıllanmaya başladı. Akıllı mama kabı, akıllı tuvalet derken sıra su kaplarına geldi. Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition hijyen odaklı çalışıyor.

    Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition

    Yeni evcil hayvan çeşmesi 190 × 230 × 180 mm ölçülere sahip ve penceresi sayesinde su seviyelerini izleyebiliyorsunuz. Su havuzu ise hayvanın boynunu ağrıtmayacak şekilde tasarlanmış. 3 litre kapasite yetişkin bir kediyi 10-15 gün idare edebiliyor.

    Su akış deliğinde yer alan 4 aşamalı filtre kıl, tüy, toz ve diğer partiküllerin havuza kaçmasını engelliyor. UV-C ışınları ise tank kısmında bakteri oluşumunu yüzde 99 gideriyor. Sensör sayesinde hayvan yaklaştığında akış otomatik başlıyor.

    Sürekli ve süreye bağlı akış da ayarlayabildiğiniz çeşme 4000mAh batarya ile 90 güne kadar kullanılabiliyor. Sürekli akış isterseniz cihazın prize bağlı olması gerekiyor. 30 desibel gürültü üreten çeşme Mi Home uygulamasından da kontrol edilebiliyor. İç aksamın yıkanabilir olduğu akıllı çeşme 30$ civarında fiyat etiketine sahip.

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