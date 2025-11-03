Xiaomi'de yüzler gülüyor: Araç satışları ikinci kez 40 bin barajını geçti

İkinci ayda 40 bin barajını geçti
Xiaomi'nin başarısı için Eylül ayına bakmamız yeterli. Eylül verileri, şirketin yıllık bazda yüzde 209,37 oranında büyüme kaydettiğini göstermiş ve geçen yıl aynı dönemde 13.559 araç teslim etmişti. Ağustos ayına göre de yüzde 15,25 oranında artış sağlandı.
Xiaomi, elektrikli araç sektörüne 2024 yılında çoklu model stratejisiyle giriş yaptı. İlk modeli SU7, 28 Mart 2024'te tanıtıldı ve Tesla Model 3'e doğrudan rakip olarak konumlandırıldı. Ancak dikkat çekici şekilde, şirket bu modelden önce SU7 Ultra versiyonunu Şubat ayında piyasaya sürdü. Haziran 2024'te tanıtılan YU7 SUV modeli ise Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlandırıldı. Böylece Xiaomi, yalnızca dört ay içinde Tesla'nın iki ana segmentine karşı üç farklı elektrikli aracı pazara sundu.
