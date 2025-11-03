Xiaomi'de yüzler gülüyor: Araç satışları ikinci kez 40 bin barajını geçti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Şirket, Ekim ayında 40 binden fazla araç teslimatı yaparak üst üste ikinci kez önemli bir satış eşiğini aştı. Weibo üzerinden yapılan açıklamada kesin rakam paylaşılmasa da, yeni açıklama Eylül ayındaki 41.948 adetlik teslimat rekorunun ardından geldi.

İkinci ayda 40 bin barajını geçti

Xiaomi'nin başarısı için Eylül ayına bakmamız yeterli. Eylül verileri, şirketin yıllık bazda yüzde 209,37 oranında büyüme kaydettiğini göstermiş ve geçen yıl aynı dönemde 13.559 araç teslim etmişti. Ağustos ayına göre de yüzde 15,25 oranında artış sağlandı.

Xiaomi, elektrikli araç sektörüne 2024 yılında çoklu model stratejisiyle giriş yaptı. İlk modeli SU7, 28 Mart 2024'te tanıtıldı ve Tesla Model 3’e doğrudan rakip olarak konumlandırıldı. Ancak dikkat çekici şekilde, şirket bu modelden önce SU7 Ultra versiyonunu Şubat ayında piyasaya sürdü. Haziran 2024’te tanıtılan YU7 SUV modeli ise Tesla Model Y’ye rakip olarak konumlandırıldı. Böylece Xiaomi, yalnızca dört ay içinde Tesla’nın iki ana segmentine karşı üç farklı elektrikli aracı pazara sundu.

Xiaomi SU7 ve YU7 yine rekor kırdı: Teslimatlar uzuyor 2 ay önce eklendi

Bu hızlı büyümenin gölgesinde ise bazı sorunlar devam ediyor. Geçtiğimiz ay bir SU7 modelinin ciddi bir kazaya karışması, araç güvenliği konusundaki endişeleri artımış durumda. Tüm bu tartışmalara rağmen Xiaomi, gelecek odaklı yatırımlarını genişletiyor. Çinli kaynak 36Kr'ye göre şirket, "gelecek nesil elektrikli araç teknolojileri" üzerine çalışacak yeni bir araştırma birimi kurdu. Bu birim, daha uzun menzil, gelişmiş batarya verimliliği ve otonom sürüş yazılımlarına odaklanacak.

