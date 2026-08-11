Xiaomi'den 20.000 mAh kapasiteli iki yeni powerbank: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin’de taşınabilir şarj cihazları için yürürlüğe giren yeni güvenlik standartlarına uyum sağlamak amacıyla powerbank ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirket, haziran ayında 10.000 mAh kapasiteli ve dahili kablolu Pocket Power Bank modelini tanıtmış, ardından 20.000 mAh kapasiteli bir versiyonla seriyi büyütmüştü. Xiaomi şimdi ise Çin’de iki yeni 20.000 mAh powerbank modelini satışa sundu.

Yeni modeller, Xiaomi Power Bank 20000 67W with Built-in Cable ve Xiaomi Power Bank 20000 45W with Built-in Cable olarak adlandırılıyor. Her iki modelin de öne çıkan özelliği, önceki 20.000 mAh modeline kıyasla önemli ölçüde artırılan şarj gücü.

67W’a kadar hızlı şarj desteği

Xiaomi'nin yeni 20.000 mAh powerbank modelleri, sırasıyla 67W ve 45W maksimum şarj hızı sunuyor. Önceki 20.000 mAh modelinde ise maksimum çıkış gücü 22,5W seviyesindeydi. Artan güç sayesinde yeni modellerin akıllı telefonların yanı sıra tabletleri ve uyumlu dizüstü bilgisayarları da daha hızlı şarj edebilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Her iki powerbank de dahili bir USB-C kablosuyla geliyor. Kablo, kullanılmadığında aynı zamanda taşıma ipi olarak kullanılabiliyor. Bunun yanında cihazlarda bir USB-C ve bir USB-A portu daha bulunuyor. Böylece aynı anda üç farklı cihazın şarj edilmesi mümkün hale geliyor.

67W modelinde kalan pil kapasitesini gösteren bir ekran bulunurken, 45W modelinde daha geleneksel dört LED'li gösterge tercih edilmiş. Her iki model de bilgisayar veya dizüstü üzerinden çalışan bir web uygulaması aracılığıyla pil sağlığının takip edilmesine olanak tanıyor.

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Yeni Çin güvenlik standartlarına uyumlu

Xiaomi'nin yeni modellerinde performans artışının yanı sıra güvenlik tarafında da önemli geliştirmeler bulunuyor. Bunun temel nedenlerinden biri, Çin'de 2026 yılında taşınabilir powerbank'ler için daha sıkı güvenlik gerekliliklerinin uygulanmaya başlaması. Yeni ulusal standart kapsamında powerbank'lerin daha kapsamlı güvenlik testlerinden geçmesi gerekiyor. Bu testler arasında, bataryanın delinmeye karşı dayanıklılığını değerlendiren iğneyle delme testi de bulunuyor.

Fiyatları belli oldu

Xiaomi'nin yeni 20.000 mAh powerbank modelleri şu anda Çin'de satışa sunulmuş durumda. 67W model 599 yuan (yaklaşık 89 dolar), 45W model ise 499 yuan (yaklaşık 74 dolar) fiyat etiketine sahip. Şirket, her iki modelin de Çin dışındaki pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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