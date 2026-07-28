Xiaomi'den 5,7 litre yakan dev hibrit SUV: Skynomad detaylandı

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Tam Boyutta Gör Saf elektrikli SU7 sedan ve YU7 SUV modelleriyle otomotiv dünyasında büyük bir satış başarısı yakalayan Xiaomi Auto, ürün gamını menzil uzatıcılı (EREV) hibrit SUV modelleriyle genişletiyor. 30 Temmuz 2026'daki resmi teknik sunumu öncesinde şirket, yeni Skynomad serisine güç verecek Kunlun Menzil Uzatıcı sistemine ait ilk kritik verileri paylaştı.

Düşük yakıt tüketimi ve 3 yıllık bakım aralığı

Xiaomi, Harbin Dongan Auto Engine ortaklığıyla geliştirilen 1.5T M15DRE benzinli motorun tekerlekleri çevirmek yerine yalnızca jeneratör görevi görerek bataryayı şarj edeceğini açıkladı. 150 beygir maksimum güç sunan motor, bataryanın boşaldığı durumlarda 100 km'de 5,7 litre tüketim sunuyor. Menzil uzatıcı ve elektrik sistemi için 8 yıl veya 160.000 km garanti sunan Xiaomi, ilk servis sonrasındaki periyodik bakımların da 3 yıl veya 30.000 km'de bir yapılacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, serinin tepe modeli olan Skynomad N90 Max prototipinin zorlu yol testlerini tamamladığını açıkladı. Ocak 2026’dan bu yana 6 ayda 60.000 km’den fazla yol kat eden araç; Pekin'den Şanghay'a, Guangzhou'dan Kunming'e kadar Çin'in farklı iklim bölgelerinde test edildi.

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Sanayi Bakanlığı tescil belgelerine göre N90 Max'in diğer teknik özellikleri şu şekilde:

Boyutlar: 5.285 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.825 mm yükseklik ve 3.080 mm aks mesafesi.

5.285 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.825 mm yükseklik ve 3.080 mm aks mesafesi. Oturma düzeni: 5 koltuklu ve 2+2+3 formunda 7 koltuklu konfigürasyon.

5 koltuklu ve 2+2+3 formunda 7 koltuklu konfigürasyon. Motor ve performans: 150 hp gücünde 1.5T jeneratör motoruna eşlik eden 210 kW ve 100 kW'lık çift elektrik motoru (toplam 310 kW / 416 hp).

150 hp gücünde 1.5T jeneratör motoruna eşlik eden 210 kW ve 100 kW'lık çift elektrik motoru (toplam 310 kW / 416 hp). Batarya ve menzil: 76 kWsa kapasiteli batarya paketiyle WLTC normlarına göre 363-370 km saf elektrikli menzil.

Tam Boyutta Gör Daha kompakt bir seçenek olan Skynomad N70 Max ise 4.960 mm uzunluğa ve 2.950 mm aks mesafesine sahip. N70 serisi, 52 kWsa ve 76 kWsa batarya seçenekleriyle versiyona göre 265 km ile 380 km arasında değişen elektrikli menzil sunuyor.

Xiaomi Auto Satışları Rekor Kırıyor

Skynomad serisi, Xiaomi’nin Çin iç pazarındaki güçlü yükselişini daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Haziran 2026 verilerine göre Xiaomi Auto, toplam 34.738 adet araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre %36,4 artış kaydetti ve pazar payını %2,2 seviyesine çıkardı. Model bazında SU7 sedan 20.414 adet, YU7 SUV ise 14.324 adet satış rakamına ulaştı.

30 Temmuz'daki Kunlun Mimarisi lansmanında teknolojiye dair tüm detaylar netleşecek olsa da Skynomad serisinin kesin fiyatları ve teslimat takvimi Ağustos ayındaki resmi tanıtımda açıklanacak.

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Xiaomi'den 5,7 litre yakan dev hibrit SUV: Skynomad detaylandı

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