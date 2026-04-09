Xiaomi, uyandırma özellikli akıllı perde sistemini tanıttı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Mijia Smart Curtain 3 Pro'yu Youpin'de 799 yuan (116 dolar) fiyatla kitlesel fonlama yoluyla piyasaya sürdü. Akıllı perde sistemi, sol ve sağ tarafın bağımsız kontrolünü destekleyerek iç mekan aydınlatması, mahremiyet için de hassas ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, kişiyi uykusundan nazikçe uyandıracak akıllı uyandırma modu sunuyor.

Xiaomi Mijia Smart Curtain 3 Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mijia Smart Curtain 3 Pro, perdelerinizi çeşitli şekillerde uzaktan açmanıza olanak sağlamak üzere tasarlanmış. HyperOS Connect desteğiyle, perdeleri açmak veya kapatmak için Xiaomi’nin uygulamasını, sesli komutları, bir programı veya uzaktan kumandayı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca, perdeyi hafifçe çekerek otomatik modu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Seçtiğiniz uyandırma saatine göre perdeleri aşamalar halinde yavaşça açan akıllı uyandırma modu bulunuyor. Xiaomi uygulamasından her perdenin istenen açma ve kapama noktalarını ayarlayabiliyor ve %10 ile %100 arasında kademesiz hız ayarlamaları yapabiliyorsunuz.

Xiaomi, akıllı perde sisteminin sessiz çalıştığını söylüyor. Sistem, çift fırçasız DC motorla çalışıyor. Her motor 1.2 Nm tork üreterek sistemin 60 kg’a kadar perde ağırlığını taşımasını sağlıyor. Motorlar sessiz çalışıyor ve çalışma sırasında 30 dB'den az, tek motor kullanıldığında ise 26 dB'den az gürültü üretiyor. Sağ ve sol perde, esnek aydınlatma ve gizlilik çözümleri için bağımsız olarak kontrol edilebiliyor. Perdeler, titreşimleri azaltmak için kauçuk kaplı tekerleklerle iki katmanlı bir ray üzerinde hareket ediyor.

Mijia Smart Curtain 3 Pro, sesli komutlar, Mi Home uygulaması, uzaktan kumanda ve manuel çekme işlemi dahil olmak üzere birden fazla kontrol seçeneği sunuyor. Dahili Wi-Fi modülü, evden uzaktayken perdeleri kontrol etmenizi sağlıyor. Xiaomi, perde sistemini akıllı ev ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlamış.

