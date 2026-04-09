Xiaomi, uyandırma özellikli akıllı perde sistemini tanıttı

Xiaomi Mijia Smart Curtain 3 Pro neler sunuyor?
Xiaomi, akıllı perde sisteminin sessiz çalıştığını söylüyor. Sistem, çift fırçasız DC motorla çalışıyor. Her motor 1.2 Nm tork üreterek sistemin 60 kg’a kadar perde ağırlığını taşımasını sağlıyor. Motorlar sessiz çalışıyor ve çalışma sırasında 30 dB'den az, tek motor kullanıldığında ise 26 dB'den az gürültü üretiyor. Sağ ve sol perde, esnek aydınlatma ve gizlilik çözümleri için bağımsız olarak kontrol edilebiliyor. Perdeler, titreşimleri azaltmak için kauçuk kaplı tekerleklerle iki katmanlı bir ray üzerinde hareket ediyor.
Mijia Smart Curtain 3 Pro, sesli komutlar, Mi Home uygulaması, uzaktan kumanda ve manuel çekme işlemi dahil olmak üzere birden fazla kontrol seçeneği sunuyor. Dahili Wi-Fi modülü, evden uzaktayken perdeleri kontrol etmenizi sağlıyor. Xiaomi, perde sistemini akıllı ev ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlamış.Kaynakça https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=183138 https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-launches-new-smart-curtain-gadget-with-wake-up-feature.1269747.0.html
