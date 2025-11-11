Xiaomi'den akıllı su sızıntı dedektörü: Water Guard 2 tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ev içi güvenlik ve akıllı yaşam çözümlerine bir yenisini ekledi. Şirket, yeni Water Guard 2 adlı su sızıntı dedektörünü Çin'de resmen tanıttı. 69 yuan (yaklaşık 10 dolar) fiyat etiketine sahip cihaz, farklı ev ortamlarında su kaçağını fark edilmeden önce tespit edebiliyor.

0,5 mm su seviyesini bile algılıyor

Xiaomi Water Guard 2, 55 mm çapında ve 19,5 mm kalınlığında dairesel bir tasarıma sahip. Cihaz, çift renkli enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiş kompakt bir gövdeyle geliyor. IP67 sertifikası sayesinde toz ve suya karşı dayanıklı ve nemli veya tozlu alanlarda bile güvenli şekilde çalışabiliyor.

Xiaomi, cihazı iki farklı sensörle donatmış durumda. Alt kısımdaki çift prob, yalnızca 0,5 mm seviyesindeki su birikintisini algılayabiliyor. Üst sensör ise damlama veya sıçrama şeklindeki su hareketlerini tespit ediyor. Bu sayede cihaz, hem zemin seviyesinde hem de lavabo altı veya çamaşır makinesi gibi yüksek alanlarda etkili biçimde çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, su kaçağı tespit edildiğinde üç farklı şekilde uyarı veriyor. Dahili buzzer ve LED ışık sayesinde yerel sesli ve görsel bildirimler oluşturulabiliyor. Bu bildirimler, cihaz çevrimdışı olsa bile aktif kalıyor. Ayrıca Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan bildirim almak, gerçek zamanlı su durumu takibi yapmak ve pil seviyesini kontrol etmek de mümkün.

Water Guard 2, bir Xiaomi Bluetooth Mesh ağ geçidi ile eşleştirildiğinde, HyperOS ekosistemindeki diğer akıllı cihazlarla etkileşime geçebiliyor. Örneğin su kaçağı algılandığında bağlı bir akıllı priz otomatik olarak kapatılarak elektrik riskleri önlenebiliyor.

Bluetooth 5.2 bağlantısı kullanan cihaz, CR2450 tipinde bir düğme pil ile çalışıyor. Xiaomi, düşük güç tüketimi sayesinde pil ömrünün üç yıla kadar çıkabileceğini belirtiyor. Cihazda ayrıca nikel kaplamalı, korozyona dayanıklı sensör uçları ve sararmaya karşı anti-UV malzeme kullanılmış. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz paylaşılmadı.

