Xiaomi'den akıllı su sızıntı dedektörü: Water Guard 2 tanıtıldı

0,5 mm su seviyesini bile algılıyor
Xiaomi Water Guard 2, 55 mm çapında ve 19,5 mm kalınlığında dairesel bir tasarıma sahip. Cihaz, çift renkli enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiş kompakt bir gövdeyle geliyor. IP67 sertifikası sayesinde toz ve suya karşı dayanıklı ve nemli veya tozlu alanlarda bile güvenli şekilde çalışabiliyor.
Xiaomi, cihazı iki farklı sensörle donatmış durumda. Alt kısımdaki çift prob, yalnızca 0,5 mm seviyesindeki su birikintisini algılayabiliyor. Üst sensör ise damlama veya sıçrama şeklindeki su hareketlerini tespit ediyor. Bu sayede cihaz, hem zemin seviyesinde hem de lavabo altı veya çamaşır makinesi gibi yüksek alanlarda etkili biçimde çalışabiliyor.
Water Guard 2, bir Xiaomi Bluetooth Mesh ağ geçidi ile eşleştirildiğinde, HyperOS ekosistemindeki diğer akıllı cihazlarla etkileşime geçebiliyor. Örneğin su kaçağı algılandığında bağlı bir akıllı priz otomatik olarak kapatılarak elektrik riskleri önlenebiliyor.
Bluetooth 5.2 bağlantısı kullanan cihaz, CR2450 tipinde bir düğme pil ile çalışıyor. Xiaomi, düşük güç tüketimi sayesinde pil ömrünün üç yıla kadar çıkabileceğini belirtiyor. Cihazda ayrıca nikel kaplamalı, korozyona dayanıklı sensör uçları ve sararmaya karşı anti-UV malzeme kullanılmış. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz paylaşılmadı.