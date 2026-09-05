Xiaomi'den çift tamburlu kompakt çamaşır makinesi: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi dar alanlar ve pratik kullanım için geliştirdiği kompakt, çift tamburlu yeni akıllı çamaşır makinesi Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer'ı duyurdu. Yenilikçi model, özellikle farklı türdeki çamaşırları birbirine karıştırmadan aynı anda yıkamak isteyen aileler için pratik bir çözüm sunuyor.

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Cihaz her biri 2.5 kg kapasiteli iki adet bağımsız tambura sahip. Böylece kullanıcılar toplamda 5 kg'lık çamaşırı, türlerine veya renklerine göre ayırarak aynı anda ve birbirine karıştırmadan yıkayabiliyorlar. Kurutma tarafında ise her bir tambur 1.5 kg'a kadar çamaşır alarak toplamda 3 kg'lık bir kurutma kapasitesi mevcut.

Bu özel tasarım sayesinde kullanıcılar bebek kıyafetlerini bir tamburda yıkarken yetişkin giysilerini diğerinde yıkayabiliyor. En önemlisi de her iki tamburun bağımsız su ve kurutma kanallarına sahip olması. Bu yapı tamburlar arasında herhangi bir su geçişini önleyerek hijyenin en üst düzeyde korunmasını sağlıyor.

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Küçük boyut ve güçlü performans

Kompakt boyutlarına rağmen performanstan ödün vermeyen makine, tamburları dakikada 1.200 devire (rpm) kadar çıkarabilen güçlü bir motora sahip. Cihazda ayrıca her biri 150 ml kapasiteli iki bağımsız deterjan bölmesi bulunuyor. Sistem çamaşırların durumuna göre gerekli deterjan miktarını otomatik olarak ayarlıyor.

Cihaz kahve lekelerinden makyaj kalıntılarına kadar günlük hayatta sıkça karşılaşılan birçok kir türüne yönelik 34 farklı yıkama programına sahip. Özellikle bebek giysileri için tasarlanan özel yıkama modu, çamaşırları %99.99 oranında dezenfekte ederek üst düzey hijyen sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca çamaşırların yıkama sonrasında tamburda uzun süre kalmasıyla oluşabilecek nem ve kötü kokuları önlemek için cihazda gelişmiş bir havalandırma sistemine yer verilmiş. Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemiyle uyumlu çalışan Mijia Mini Twin-Tub, kablosuz ağ bağlantısı üzerinden OTA güncellemelerini destekliyor. Cihazın Çin'deki satış fiyatı 3.499 yuan (yaklaşık 520 dolar) olarak açıklandı.

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