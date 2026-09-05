Xiaomi'den çift tamburlu kompakt çamaşır makinesi: İşte fiyatı

Cihaz her biri 2.5 kg kapasiteli iki adet bağımsız tambura sahip. Böylece kullanıcılar toplamda 5 kg'lık çamaşırı, türlerine veya renklerine göre ayırarak aynı anda ve birbirine karıştırmadan yıkayabiliyorlar. Kurutma tarafında ise her bir tambur 1.5 kg'a kadar çamaşır alarak toplamda 3 kg'lık bir kurutma kapasitesi mevcut.
Bu özel tasarım sayesinde kullanıcılar bebek kıyafetlerini bir tamburda yıkarken yetişkin giysilerini diğerinde yıkayabiliyor. En önemlisi de her iki tamburun bağımsız su ve kurutma kanallarına sahip olması. Bu yapı tamburlar arasında herhangi bir su geçişini önleyerek hijyenin en üst düzeyde korunmasını sağlıyor.
Küçük boyut ve güçlü performans
Kompakt boyutlarına rağmen performanstan ödün vermeyen makine, tamburları dakikada 1.200 devire (rpm) kadar çıkarabilen güçlü bir motora sahip. Cihazda ayrıca her biri 150 ml kapasiteli iki bağımsız deterjan bölmesi bulunuyor. Sistem çamaşırların durumuna göre gerekli deterjan miktarını otomatik olarak ayarlıyor.
Cihaz kahve lekelerinden makyaj kalıntılarına kadar günlük hayatta sıkça karşılaşılan birçok kir türüne yönelik 34 farklı yıkama programına sahip. Özellikle bebek giysileri için tasarlanan özel yıkama modu, çamaşırları %99.99 oranında dezenfekte ederek üst düzey hijyen sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: