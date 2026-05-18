Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, batarya ve elektrik motoru üretimi için şirket kurdu

    Xiaomi, elektrikli otomobil tarafında vites yükseltti. Şirket artık kendi bataryasını ve motorunu üretmek için yeni bir iştirak kurdu. Hedef ise yılda 550 bin araç satmak.

    Xiaomi, elektrikli otomobil sektöründeki büyümesini hızlandıracak çok önemli bir adım attı. Şirketin, elektrik motoru ve batarya üretimi için yeni bir iştirak kurduğu ortaya çıktı.

    Çin kaynaklı raporlara göre “Beijing Xiaomi Jingxu Technology” isimli yeni şirket resmi olarak 30 Nisan’da kuruldu. Şirketin faaliyet alanı ise doğrudan elektrikli otomobillerin en kritik parçalarını kapsıyor.

    Xiaomi artık kendi bataryasını üretecek

    Xiaomi'den dev hamle: Kendi bataryasını üretecek Tam Boyutta Gör
    Yeni iştirak; batarya, elektrik motoru ve elektronik kontrol sistemleri geliştirmek üzere faaliyet gösterecek. Çin merkezli Tianyancha verilerine göre şirketin sermayesi 10 milyon RMB (yaklaşık 1.5 milyon dolar) seviyesinde. Kuruluşun tamamı dolaylı olarak Xiaomi Intelligent Technology bünyesinde bulunuyor.

    Bu hamleyle birlikte Xiaomi, elektrikli otomobil tarafında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Şirket bugüne kadar batarya konusunda tedarikçilerle ortak çalışıyordu. Özellikle CATL ile geliştirilen CTP 3.0 batarya paketi ve BYD iştiraki Fudi’nin LFP batarya çözümleri Xiaomi modellerinde kullanılıyordu.

    15 GWh kapasiteli dev batarya fabrikası geliyor

    Çin medyasına göre Xiaomi’nin dahil olduğu yeni batarya fabrikasının yıllık kapasitesi tam 15 GWh olacak. Üretimin ise bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Fabrika, Xiaomi’nin tek başına yürüttüğü bir proje değil. Tesis; CATL, BAIC, Jingneng ve Xiaomi Auto ortaklığındaki Shidai BAIC New Energy Technology girişimi kapsamında kuruluyor.

    Yeni fabrikanın, Xiaomi’nin Pekin Yizhuang’daki otomobil üretim tesisine oldukça yakın konumda olduğu belirtiliyor. Henüz üretilecek bileşenlerin detayları açıklanmış değil. Hücre, modül veya doğrudan batarya paketi üretimi ihtimaller arasında yer alıyor.

    Xiaomi'den dev hamle: Kendi bataryasını üretecek Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafının aksine Xiaomi, elektrik motorlarında halihazırda kendi teknolojilerini geliştiriyordu. Şirketin HyperEngine V8s ve V6s isimli elektrik motorları doğrudan Xiaomi tarafından geliştirildi. Yeni iştirak ile birlikte bu alandaki yatırımların daha da büyümesi bekleniyor.

    2026 hedefi 550 bin araç

    Xiaomi Auto’nun 2026 yılı hedefi ise oldukça iddialı. Şirket bu yıl toplam 550 bin araç teslimatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak 1 Mayıs itibarıyla bu hedefin yalnızca yaklaşık yüzde 20’sine ulaşılmış durumda. Buna rağmen Xiaomi’nin önümüzdeki dönemde yeni modellerle satışlarını ciddi şekilde artırması bekleniyor.

    Özellikle YU7 GT ve SU7L modellerinin 2026 içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu modellerin markanın büyümesini daha da hızlandıracağı konuşuluyor.

    Kaynakça https://www.electrive.com/2026/05/18/xiaomi-sets-up-subsidiary-for-battery-and-electric-motor-production/ https://news.metal.com/newscontent/103889539-Lithium-Battery-Xiaomi-Establishes-Battery-Company-In-Beijing
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tdci ne demek snowrunner türkçe yama en güzel askeri kamplar en iyi gözlük camı markaları sente ayarı ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum