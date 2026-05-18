Xiaomi, batarya ve elektrik motoru üretimi için şirket kurdu

Xiaomi, elektrikli otomobil sektöründeki büyümesini hızlandıracak çok önemli bir adım attı. Şirketin, elektrik motoru ve batarya üretimi için yeni bir iştirak kurduğu ortaya çıktı.
Çin kaynaklı raporlara göre “Beijing Xiaomi Jingxu Technology” isimli yeni şirket resmi olarak 30 Nisan’da kuruldu. Şirketin faaliyet alanı ise doğrudan elektrikli otomobillerin en kritik parçalarını kapsıyor.
Xiaomi artık kendi bataryasını üretecek
Bu hamleyle birlikte Xiaomi, elektrikli otomobil tarafında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Şirket bugüne kadar batarya konusunda tedarikçilerle ortak çalışıyordu. Özellikle CATL ile geliştirilen CTP 3.0 batarya paketi ve BYD iştiraki Fudi’nin LFP batarya çözümleri Xiaomi modellerinde kullanılıyordu.
15 GWh kapasiteli dev batarya fabrikası geliyor
Çin medyasına göre Xiaomi’nin dahil olduğu yeni batarya fabrikasının yıllık kapasitesi tam 15 GWh olacak. Üretimin ise bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Fabrika, Xiaomi’nin tek başına yürüttüğü bir proje değil. Tesis; CATL, BAIC, Jingneng ve Xiaomi Auto ortaklığındaki Shidai BAIC New Energy Technology girişimi kapsamında kuruluyor.
Yeni fabrikanın, Xiaomi’nin Pekin Yizhuang’daki otomobil üretim tesisine oldukça yakın konumda olduğu belirtiliyor. Henüz üretilecek bileşenlerin detayları açıklanmış değil. Hücre, modül veya doğrudan batarya paketi üretimi ihtimaller arasında yer alıyor.
2026 hedefi 550 bin araç
Xiaomi Auto’nun 2026 yılı hedefi ise oldukça iddialı. Şirket bu yıl toplam 550 bin araç teslimatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak 1 Mayıs itibarıyla bu hedefin yalnızca yaklaşık yüzde 20’sine ulaşılmış durumda. Buna rağmen Xiaomi’nin önümüzdeki dönemde yeni modellerle satışlarını ciddi şekilde artırması bekleniyor.
Özellikle YU7 GT ve SU7L modellerinin 2026 içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu modellerin markanın büyümesini daha da hızlandıracağı konuşuluyor.
