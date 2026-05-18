Xiaomi, batarya ve elektrik motoru üretimi için şirket kurdu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Xiaomi, elektrikli otomobil sektöründeki büyümesini hızlandıracak çok önemli bir adım attı. Şirketin, elektrik motoru ve batarya üretimi için yeni bir iştirak kurduğu ortaya çıktı.

Çin kaynaklı raporlara göre “Beijing Xiaomi Jingxu Technology” isimli yeni şirket resmi olarak 30 Nisan’da kuruldu. Şirketin faaliyet alanı ise doğrudan elektrikli otomobillerin en kritik parçalarını kapsıyor.

Xiaomi artık kendi bataryasını üretecek

Tam Boyutta Gör Yeni iştirak; batarya, elektrik motoru ve elektronik kontrol sistemleri geliştirmek üzere faaliyet gösterecek. Çin merkezli Tianyancha verilerine göre şirketin sermayesi 10 milyon RMB (yaklaşık 1.5 milyon dolar) seviyesinde. Kuruluşun tamamı dolaylı olarak Xiaomi Intelligent Technology bünyesinde bulunuyor.

Bu hamleyle birlikte Xiaomi, elektrikli otomobil tarafında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Şirket bugüne kadar batarya konusunda tedarikçilerle ortak çalışıyordu. Özellikle CATL ile geliştirilen CTP 3.0 batarya paketi ve BYD iştiraki Fudi’nin LFP batarya çözümleri Xiaomi modellerinde kullanılıyordu.

15 GWh kapasiteli dev batarya fabrikası geliyor

Çin medyasına göre Xiaomi’nin dahil olduğu yeni batarya fabrikasının yıllık kapasitesi tam 15 GWh olacak. Üretimin ise bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Fabrika, Xiaomi’nin tek başına yürüttüğü bir proje değil. Tesis; CATL, BAIC, Jingneng ve Xiaomi Auto ortaklığındaki Shidai BAIC New Energy Technology girişimi kapsamında kuruluyor.

Çin'den 300 bin dolarlık ultra lüks sedan hamlesi: Maextro S800 12 sa. önce eklendi

Yeni fabrikanın, Xiaomi’nin Pekin Yizhuang’daki otomobil üretim tesisine oldukça yakın konumda olduğu belirtiliyor. Henüz üretilecek bileşenlerin detayları açıklanmış değil. Hücre, modül veya doğrudan batarya paketi üretimi ihtimaller arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafının aksine Xiaomi, elektrik motorlarında halihazırda kendi teknolojilerini geliştiriyordu. Şirketin HyperEngine V8s ve V6s isimli elektrik motorları doğrudan Xiaomi tarafından geliştirildi. Yeni iştirak ile birlikte bu alandaki yatırımların daha da büyümesi bekleniyor.

2026 hedefi 550 bin araç

Xiaomi Auto’nun 2026 yılı hedefi ise oldukça iddialı. Şirket bu yıl toplam 550 bin araç teslimatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak 1 Mayıs itibarıyla bu hedefin yalnızca yaklaşık yüzde 20’sine ulaşılmış durumda. Buna rağmen Xiaomi’nin önümüzdeki dönemde yeni modellerle satışlarını ciddi şekilde artırması bekleniyor.

Özellikle YU7 GT ve SU7L modellerinin 2026 içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu modellerin markanın büyümesini daha da hızlandıracağı konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: