Xiaomi'den Dyson'a rakip yeni elektrikli süpürge: 10'da biri fiyatına

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, Dyson PencilVac'a rakip olabilecek yeni ve uygun fiyatlı bir elektrikli süpürge piyasaya sürdü. Mijia Lightweight Vacuum adıyla satışa sunulan bu model, tasarımı ve kompakt yapısıyla Dyson'ın ultra hafif süpürgesini andırsa da fiyat bakımından ondan 10 kat daha ucuz.

Cihazın en çarpıcı özelliği son derece hafif olması. Sadece 860 gram ağırlığındaki süpürge, buna rağmen içinde 110.000 rpm hızında çalışan yüksek performanslı bir motor barındırıyor. Bu motor sayesinde kullanıcıya 22.000 Pa emiş gücü ve 50 AW (airwatt) gerçek temizleme performansı sunuyor. Bu rakamlar bu fiyat bandındaki bir cihaz için gerçekten etkileyici.

Tam Boyutta Gör

5 aşamalı filtreleme sistemi

Kutudan iki farklı başlık çıkıyor. Bunlardan biri zemin temizliği için. Diğeri ise mobilya, klavye, araba içi ya da dar köşeler gibi ulaşılması zor yerler için tasarlanmış. Cihaz, en ince toz partiküllerini bile yakalayan 5 aşamalı gelişmiş bir filtreleme sistemine sahip. Tek olumsuz yanı, kompakt yapısından dolayı toz haznesinin 200 ml ile sınırlı olması.

Tam Boyutta Gör Mijia Lightweight Vacuum, düşük güç modunda 40 dakikaya kadar, en yüksek güçte ise yaklaşık 10 dakika çalışabiliyor. Şarj içinse standart USB Type-C portu mevcut. Elektrikli süpürge Çin'de 359 yuan gibi inanılmaz bir fiyattan satışa sunuldu. Güncel kurla yaklaşık 50 dolara denk geliyor.

