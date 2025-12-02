Xiaomi'den Dyson'a rakip yeni elektrikli süpürge: 10'da biri fiyatına

Cihazın en çarpıcı özelliği son derece hafif olması. Sadece 860 gram ağırlığındaki süpürge, buna rağmen içinde 110.000 rpm hızında çalışan yüksek performanslı bir motor barındırıyor. Bu motor sayesinde kullanıcıya 22.000 Pa emiş gücü ve 50 AW (airwatt) gerçek temizleme performansı sunuyor. Bu rakamlar bu fiyat bandındaki bir cihaz için gerçekten etkileyici.
5 aşamalı filtreleme sistemi
Kutudan iki farklı başlık çıkıyor. Bunlardan biri zemin temizliği için. Diğeri ise mobilya, klavye, araba içi ya da dar köşeler gibi ulaşılması zor yerler için tasarlanmış. Cihaz, en ince toz partiküllerini bile yakalayan 5 aşamalı gelişmiş bir filtreleme sistemine sahip. Tek olumsuz yanı, kompakt yapısından dolayı toz haznesinin 200 ml ile sınırlı olması.