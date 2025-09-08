Xiaomi, yeni elektrikli diş fırçasını tanıttı: Tek şarjla 6 ay kullanım

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Mijia markası altında yeni elektrikli diş fırçasını tanıttı. Mijia Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro, 38 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

En iyi elektrikli diş fırçası tavsiyeleri 2 yıl önce eklendi

Mijia Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör Diş fırçası, pürüzsüz, UV kaplamalı seramik benzeri bir yüzeye ve ekranın etrafında metalik çerçeveye sahip tek parça gövdeyle geliyor. Mor, mavi ve beyaz renk seçeneği mevcut. IPX8 su geçirmezlik derecesine sahip ve seyahat kilidi özelliği bulunuyor. Fırça, Xiaomi’nin bass fırçalama tekniğini simüle ettiğini iddia ettiği 60 derecelik salınımlar yapabilen servo-sonik motor kullanıyor. Bu hareketin temizleme alanını önceki modellere kıyasla üç kata kadar artırdığı söyleniyor. Ayrıca, diş yüzeylerini algılayarak hassas ve bölge bazlı temizlik sağlayan dahili altı eksenli bir jiroskopa sahip.

Diş fırçası, gerçek zamanlı fırçalama geri bildirimi sağlayan renkli bir LCD ekrana sahip. Ekran üzerinden fırçalama süresi, kapsama alanı ve plak tespit durumu görülebiliyor. Fırçanın sapında ayrıca akıllı basınç sensörü bulunuyor. Kullanıcı dişine fazla baskı uygularsa, diş fırçası kırmızı bir uyarı ışığı yakıyor, titreşiyor ve diş etlerini korumak için gücü otomatik olarak azaltıyor.

Standart temizleme başlığı, plakları temizlemek için çift girdap sütun ve hilal şeklinde kıllara sahip. İkinci fırça başlığı, diş eti bakımı için tasarlanmış ve dairesel kıl düzenine sahip. Her iki başlıkta da ne zaman değiştirilmeleri gerektiğini belirten rengi solan kıllar bulunuyor.

Mijia uygulaması, kullanıcıların güç ve hareket ayarlarını düzenleyerek fırçalama modlarını hassas bir şekilde ayarlamalarına olanak tanıyor. Fırçalama süresi, basınç bölgeleri ve plak riski analizi dahil olmak üzere kapsamlı fırçalama raporları da uygulama üzerinden alınabiliyor.

Xiaomi, diş fırçasının yumuşak modda 180 güne, standart modda ise 100 güne kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Diş fırçası USB-C portu üzerinden şarj oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: