Xiaomi, yeni elektrikli diş fırçasını tanıttı: Tek şarjla 6 ay kullanım

Mijia Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro özellikleri
Diş fırçası, gerçek zamanlı fırçalama geri bildirimi sağlayan renkli bir LCD ekrana sahip. Ekran üzerinden fırçalama süresi, kapsama alanı ve plak tespit durumu görülebiliyor. Fırçanın sapında ayrıca akıllı basınç sensörü bulunuyor. Kullanıcı dişine fazla baskı uygularsa, diş fırçası kırmızı bir uyarı ışığı yakıyor, titreşiyor ve diş etlerini korumak için gücü otomatik olarak azaltıyor.
Standart temizleme başlığı, plakları temizlemek için çift girdap sütun ve hilal şeklinde kıllara sahip. İkinci fırça başlığı, diş eti bakımı için tasarlanmış ve dairesel kıl düzenine sahip. Her iki başlıkta da ne zaman değiştirilmeleri gerektiğini belirten rengi solan kıllar bulunuyor.
Mijia uygulaması, kullanıcıların güç ve hareket ayarlarını düzenleyerek fırçalama modlarını hassas bir şekilde ayarlamalarına olanak tanıyor. Fırçalama süresi, basınç bölgeleri ve plak riski analizi dahil olmak üzere kapsamlı fırçalama raporları da uygulama üzerinden alınabiliyor.
Xiaomi, diş fırçasının yumuşak modda 180 güne, standart modda ise 100 güne kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Diş fırçası USB-C portu üzerinden şarj oluyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/09/08/xiaomi-mijia-servo-sonic-toothbrush-pro-launched-specs-price/ https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=179147 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?