    Xiaomi'den Galaxy Z TriFold'a rakip: Xiaomi Mix Trifold geliyor

    Katlanabilir telefon rekabeti son dönemde üçe katlanır modellere genişliyor. Bu hareketlilik içinde Xiaomi'nin üçe katlanır modeli ilk kez sertifika listelerinde görünmeye başladı.

    Xiaomi'den Galaxy Z TriFold'a rakip: Xiaomi Mix Trifold geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarı, kavisli ekranlardan katlanabilir telefonlara üreticilerin farklı tasarımlara yöneldiği bir döneme girmiş durumda. Huawei'nin ardından Samsung, ilk üçe katlanabilir modeli Galaxy Z Trifold'u tanıtırken, Apple tarafından halen katlanabilir bir model duyurulmuş değil. Son olarak Xiaomi'nin de üçe katlanır modeli ilk kez sertifika listelerinde görünmeye başladı.

    Xiaomi Mix Trifold geliyor

    Global System for Mobile Communications Association (GSMA) veritabanında yer alan yeni sertifika, Xiaomi'nin üçe katlanır telefonunun artık geliştirme aşamasından çıkmak üzere olduğunu gösteriyor. Cihazın Mix Trifold adıyla sunulma ihtimali bulunuyor ve kayıt altında 2608BPX34C model numarası yer alıyor.

    Xiaomi'den Galaxy Z TriFold'a rakip: Xiaomi Mix Trifold geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknik özelliklere dair resmi bir detay ise paylaşılmadı. Ancak daha önceki sızıntılar cihazın amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemciyle geleceğini ve üçlü kamera düzeni kullanacağını söylüyor. Patent görselleri ise, Xiaomi'nin Huawei Mate XT Ultimate'a benzer bir tasarım kullanacağını ve ana ekranın içe doğru katlanan bir mekanizmaya sahip olacağını gösteriyor.

    Xiaomi Mix Trifold'un 2026’nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda üçe katlanabilir modellerin artık rekabete dahil olduğunu ve konsept olmaktan çıkacağını söyleyelim.

    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

