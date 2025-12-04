Xiaomi'den Galaxy Z TriFold'a rakip: Xiaomi Mix Trifold geliyor

Xiaomi Mix Trifold geliyor
Global System for Mobile Communications Association (GSMA) veritabanında yer alan yeni sertifika, Xiaomi'nin üçe katlanır telefonunun artık geliştirme aşamasından çıkmak üzere olduğunu gösteriyor. Cihazın Mix Trifold adıyla sunulma ihtimali bulunuyor ve kayıt altında 2608BPX34C model numarası yer alıyor.
Xiaomi Mix Trifold'un 2026'nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda üçe katlanabilir modellerin artık rekabete dahil olduğunu ve konsept olmaktan çıkacağını söyleyelim.