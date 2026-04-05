Xiaomi, güçlü emiş gücüne sahip uygun fiyatlı robot süpürgesini tanıttı

Yeni modelin en dikkat çeken özelliği 10.000 Pa seviyesindeki emiş gücü. Günümüzde robot süpürgelerde ortalama değerler genelde 2.500–6.000 Pa aralığındayken, bu cihaz günlük toz, evcil hayvan tüyleri ve daha ağır kirleri rahatlıkla temizleyebilecek kapasite sunuyor.

Navigasyon tarafında Xiaomi, LDS lazer sistemini kullanmaya devam ediyor. Bu sayede cihaz, rastgele hareket etmek yerine evi haritalandırarak daha planlı ve verimli bir temizlik rotası izliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında ise sade, beyaz ve minimal tasarım ile klasik Xiaomi anlayışı devam ediyor. Temizlik performansını destekleyen çift pençeli dolaşmayı önleyici fırça sistemi, özellikle saç ve tüylerin dolanmasını azaltmayı amaçlıyor.

Cihaz aynı anda hem süpürme hem silme yapabilen 2’si 1 arada bir çözüm sunuyor. Cİhazda 520 ml toz haznesi ve 270 ml su tankı bulunuyor. Açık alanlarda teorik olarak 300 metrekareye kadar temizlik yapabildiği belirtilse de, gerçek kullanım alanın yapısına göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca pratik detaylar da unutulmamış. 20 mm yüksekliğe kadar eşikleri aşabilen robot, odalar arasında daha rahat geçiş yapabiliyor. 5.200 mAh bataryasıyla ise tek şarjda yaklaşık 180 dakika kullanım süresi vadediyor.

Robot sürpürge Çin'de 1.443 yuan (yaklaşık 200 dolar) fiyat etiketlyiel satışa sunuluyor. Satışların ise 7 Nisan’da başlaması planlanıyor.