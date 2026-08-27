Xiaomi mini ısıtıcıların tahtını sallıyor: Sadece 3 saniyede ısıtma

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Tam Boyutta Gör Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi de uygun fiyatla satın alınan ve en azından bir odayı ısıtabilen mini ısıtıcılar. Xiaomi bu ilgiyi görerek uygun fiyata kullanıcılara hızlı bir ısınma sağlayacak yeni mini ısıtıcısını duyurdu.

Mijia Graphene Heater C özellikleri ve fiyatı

Mijia Graphene Heater C adındaki mini ısıtıcı 175 x 175 x 472mm boyutlarında ve 1.65Kg ağırlığında. Sağa ve sola 80 derece dönerek geniş bir alanı ısıtabiliyor. İç kısımdaki büyük oda daha fazla akım sağlarken mesh kumaş kaplama da akımın daha fazla dağılmasını sağlıyor.

Mijia Pressurized Steam Iron tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

Arka kısımda bir taşıma kulbu olan ısıtıcının sıcaklık seviyesi üst kısımdaki düğme ile sağlanıyor. Yüksek torklu DC fan ve grafen malzeme sayesinde cihaz sadece 3 saniye içerisinde tam sıcaklık vermeye başlıyor. Sıcak hava yanında uzak kızılötesi ışık dalgaları da göndererek ısıtmaya yardımcı oluyor.

1200W ve 2000W sıcaklık ayarları olan cihaz bir odayı yaklaşık 10 dakika içerisinde tam olarak ısıtabiliyor. Herhangi bir akıllı özelliği olmayan cihaz şimdilik Çin sınırları içerisinde satılacak. Fiyatı 25$ civarında olarak açıklandı.

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