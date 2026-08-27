Xiaomi mini ısıtıcıların tahtını sallıyor: Sadece 3 saniyede ısıtma

Mijia Graphene Heater C özellikleri ve fiyatı
Mijia Graphene Heater C adındaki mini ısıtıcı 175 x 175 x 472mm boyutlarında ve 1.65Kg ağırlığında. Sağa ve sola 80 derece dönerek geniş bir alanı ısıtabiliyor. İç kısımdaki büyük oda daha fazla akım sağlarken mesh kumaş kaplama da akımın daha fazla dağılmasını sağlıyor.
Arka kısımda bir taşıma kulbu olan ısıtıcının sıcaklık seviyesi üst kısımdaki düğme ile sağlanıyor. Yüksek torklu DC fan ve grafen malzeme sayesinde cihaz sadece 3 saniye içerisinde tam sıcaklık vermeye başlıyor. Sıcak hava yanında uzak kızılötesi ışık dalgaları da göndererek ısıtmaya yardımcı oluyor.
1200W ve 2000W sıcaklık ayarları olan cihaz bir odayı yaklaşık 10 dakika içerisinde tam olarak ısıtabiliyor. Herhangi bir akıllı özelliği olmayan cihaz şimdilik Çin sınırları içerisinde satılacak. Fiyatı 25$ civarında olarak açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim