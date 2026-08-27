Xiaomi'den ilk 10.000 mAh bataryalı telefon: Redmi Note 17 Pro Max 5G

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi Note serisinde yeni bir döneme geçiyor. Şirket, Japonya'da düzenlediği tanıtımla Redmi Note 17 Pro Max 5G modelini resmen duyurdu. Cihaz, serinin ilk "Pro Max" modeli olmasının yanı sıra Xiaomi'nin 10.000 mAh bataryaya sahip ilk akıllı telefonu olacak.

Redmi Note 17 Pro Max 5G özellikleri

Günümüzde akıllı telefonlarda batarya kapasiteleri yükselmeye devam ederken, Xiaomi yeni modeliyle bu alandaki sınırı oldukça yukarı taşıyor. Silikon-karbon batarya teknolojisini kullanan Redmi Note 17 Pro Max 5G, normal kullanımda üç güne kadar pil ömrü sunacak. Telefon, 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Xiaomi'ye göre cihaz, yalnızca 20 dakikalık şarjla bir günlük kullanım sağlayabilecek seviyeye ulaşabiliyor.

Dev bataryanın uzun ömürlü olması da hedeflenmiş. Verilen bilgilere göre batarya, 1.600 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabiliyor. Bu süre ise yaklaşık altı yıllık kullanıma karşılık geliyor. Redmi Note 17 Pro Max 5G ayrıca 27W'a kadar kablolu ters şarj desteği sunuyor. Böylece telefon, kulaklık veya başka bir akıllı telefonu şarj etmek için de kullanılabilecek.

Dayanıklılık ön planda

Xiaomi, yeni modelde dayanıklılığa da önem veriyor. "Redmi Titan Structure" adı verilen yapı, IP66 ve IP68 sertifikalarına sahip. Cihazın ayrıca 2 metre derinlikte 72 saat boyunca su altında gerçekleştirilen bir teste tabi tutulduğu belirtiliyor. Telefonun ekranı Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. SGS tarafından yapılan testlerde cihazın 3 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık sertifikası aldığı da açıklandı.

Redmi Note 17 Pro Max 5G'de ayrıca su altında fotoğraf çekimi için özel bir su modu bulunuyor. Telefonun ön yüzünde 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan 120Hz AMOLED panel yer alıyor. Bu panel 3.200Hz dokunmatik örnekleme ve 3.500 nit parlaklık değerine sahip. Gücünü ise Snapdragon 6 Gen 5 yonga setinden alan telefona 16GB'a kadar birleşik sistem belleği eşlik edecek.

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Telefonun arka yüzünde ise, 50MP OIS destekli kamera ve 8MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Ön yüzünde ise 32MP selfie kamerası konumlandırılmış. Redmi Note 17 Pro Max 5G 588 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak.

Redmi Note 17 Pro Max 5G özellikleri

Ekran: 6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Parlaklık: 3.500 nit tepe parlaklık

3.500 nit tepe parlaklık İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 RAM: Bellek genişletme ile 16 GB'a kadar

Bellek genişletme ile 16 GB'a kadar İşletim sistemi: HyperOS 3

HyperOS 3 Ana kamera: 50 MP, OIS

50 MP, OIS Ultra geniş açılı kamera: 8 MP

8 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 10.000 mAh, silikon-karbon

10.000 mAh, silikon-karbon Hızlı şarj: 100W

100W Ters şarj: 27W

27W Dayanıklılık: IP66 ve IP68

IP66 ve IP68 Ekran koruması: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 Yazılım desteği: 4 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi

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Xiaomi'den ilk 10.000mAh bataryalı telefon: Redmi Note 17 Pro Max

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