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    Xiaomi'den kritik Eylül 2026 güncellemesi: İşte uyumlu telefonlar

    Xiaomi, Android ekosistemindeki kritik güvenlik açıklarını gideren Eylül 2026 güncellemesini çok sayıda cihaz için dağıtmaya başladı. İşte uyumlu modeller ve dahası...

    Xiaomi'den kritik Eylül 2026 güncellemesi: İşte uyumlu telefonlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi ve POCO markaları altında yer alan çok sayıda cihaz için Eylül 2026 güvenlik güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncelleme, Android tarafındaki kritik güvenlik açıklarının yanı sıra Qualcomm, MediaTek ve Arm gibi üreticilerin bileşenlerinde tespit edilen sorunlara yönelik düzeltmeler içeriyor.

    Xiaomi'den kritik Eylül 2026 güncellemesi

    Eylül 2026 güvenlik yaması, bazı cihazlara doğrudan HyperOS 4 güncellemesinin bir parçası olarak ulaşıyor. Şimdilik ağırlıklı olarak Çin'deki modellerde görülen HyperOS 4 dağıtımı, bazı global cihazlarda ise açık beta süreci üzerinden devam ediyor. Önümüzdeki dönemde güncellemenin HyperOS 3 kullanan modellere de genişletilmesi bekleniyor.

    Şu ana kadar Eylül 2026 güvenlik güncellemesini HyperOS 4 kapsamında alan Xiaomi modelleri arasında Xiaomi 15, Xiaomi 17, 17T serisi, Xiaomi Mıx Flip 2, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Redmi K80, Redmi K80 Pro, K100 Pro Max, Poco F7 Pro, F7 Ultra, POCO F9 Ultra ve F8 Ultra için sunulmaya başladı. Güncelleme aşamalı olarak dağıtıldığı için listedeki modellerin tamamında aynı anda görünmeyebilir. Kullanıcılar Ayarlar > Telefon hakkında > HyperOS bölümüne girerek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilir.

    • Xiaomi 15: Global ve Avrupa
    • Xiaomi 15 Ultra: Global ve Avrupa
    • Xiaomi 17T: Avrupa
    • Xiaomi 17T Pro: Avrupa
    • Xiaomi MIX Flip 2: Çin
    • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5: Çin
    • Redmi K80: Çin
    • Redmi K80 Pro: Çin
    • Redmi K100 Pro Max: Çin
    • POCO F7 Pro: Çin
    • POCO F7 Ultra: Çin
    • POCO F9 Ultra: Çin

    Eylül 2026 güvenlik yamasının en önemli tarafı ise kapsamı. Google tarafından yayınlanan güvenlik duyurusuna göre güncelleme, Android ekosisteminde toplam 180 güvenlik açığını ele alıyor. Bunların 95'i Android'in temel sistem ve framework bileşenlerini kapsarken, 85 düzeltme donanım üreticilerine özgü bileşenlere yönelik.180 güvenlik açığını çözüyor

    En kritik açıkların başında, sistem bileşeninde bulunan ve uzaktan kod çalıştırılmasına (RCE) imkan verebilen bir güvenlik açığı geliyor. Söz konusu açığın kullanılabilmesi için ek kullanıcı yetkisi veya kullanıcı etkileşimi gerekmemesi, sorunun önemini artırıyor. Donanım tarafındaki düzeltmeler ise Qualcomm, Arm, MediaTek, Imagination Technologies ve Unisoc gibi üreticilerin bileşenlerini kapsıyor.

    Bu nedenle güncellemenin cihazlara ulaştığında geciktirilmeden kurulması önem taşıyor. Xiaomi'nin Eylül 2026 güvenlik yaması dağıtımını önümüzdeki haftalarda daha fazla modele genişletmesi bekleniyor.

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