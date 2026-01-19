Xiaomi'den meydan okuma: 9000 mAh bataryalı telefon geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakında piyasaya sürülecek Redmi Turbo 5 Max hakkında önemli detayları yavaş yavaş açıklıyor. Bugün, tasarımını ve pil boyutunu doğrulayan yeni tanıtım görselleri yayınlandı. İşte markanın paylaştığı tüm yeni detaylar:

Redmi Turbo 5 Max özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Redmi Turbo 5 Max, MediaTek'in yakın zamanda duyurduğu Dimensity 9500s işlemcisiyle çalışan ilk telefonlardan biri olarak çıkış yapacak. Bu işlemci, amiral gemisi seviyesinde performans sunmayı vaat ediyor. Cihaz, AnTuTu benchmark sitesinde 3.29 milyon gibi etkileyici bir puanla zaten görüldü. Ayrıca 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemiyle geleceği de Geekbench ile ortaya çıktı.

Resmi görsellerde görüldüğü üzere, telefonun arka kısmı genel tasarım açısından Redmi Turbo 4 Pro'dan farklı olmayacak. Ayrıca, arka kamera sisteminde ana kameranın 50 MP (Turbo 4 Pro’daki f/1.5 sensör olabilir) olacağı kesinleşti. Muhtemelen birincil kameraya ultra geniş açılı ikinci kamera eşlik edecek.

Ön tarafa geçecek olursak, Redmi Turbo 5 Max, ince çerçevelere sahip bir ekranla geleceği kesinleşti. Xiaomi'nin son dönemdeki bazı üst düzey telefonlarında olduğu gibi, çerçeve her iki tarafta da aynı boyutta görünüyor ve selfie kamerası üst kısımda ortada yer alan delikli kesime (çentiğe) yerleştirilmiş.

Redmi Turbo 5 Max, 9.000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelecek. Marka, hızlı şarj özelliklerini resmi olarak doğrulamamış olsa da, 3C sertifikası cihazın 100W kablolu şarjı destekleyebileceğini zaten ortaya koydu. Söylentiler, cihaz için kablosuz şarj desteği olmadığını gösteriyor. İşlemci verimliliği ve diğer optimizasyonlarla birlikte, telefonun bataryasının 10.000 mAh'lik bir batarya ile aynı performans seviyesini sunacağı söyleniyor. Her halükarda bu kapasite, Turbo 5 Max'i markanın portföyündeki en büyük bataryalı akıllı telefon yapıyor.

Redmi Turbo 5 Max'in ne zaman çıkış yapacağına dair henüz bir bilgi yok ancak Çin lansmanı ufukta görünüyor. Xiaomi'nin cihazı küresel pazarda Poco X8 Pro Max olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

