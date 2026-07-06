Xiaomi, %100 geri dönüştürülmüş alüminyumu seri üretime taşıdı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi Auto, elektrikli otomobillerinde kullanılmak üzere geliştirdiği Titan Alloy 2.0 isimli yeni alüminyum alaşımını resmen tanıttı. Şirket, tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen bu malzemenin seri üretimde kullanılan otomotiv yapısal parçalarında dünyada ilk kez bu ölçekte kullanıldığını açıkladı.

Yeni alaşım, özellikle aracın arka taban bölümünde yer alan tek parça gigacasting (dev döküm) yapısında kullanılacak. Böylece yüksek dayanım gerektiren güvenlik bölgelerinde ilk kez tamamen geri dönüştürülmüş alüminyum tercih edilmiş olacak.

Karbon emisyonunu %93 azaltıyor

Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre Titan Alloy 2.0'ın karbon ayak izi 1,1 kgCO₂e/kg seviyesinde bulunuyor. Bu değer, geleneksel birincil alüminyum üretimine kıyasla %93 daha düşük karbon emisyonu anlamına geliyor.

Şirket ayrıca her otomobilde yaklaşık 800 kilogram daha az karbon emisyonu oluşacağını belirtirken, malzemenin çevresel performansının IVL İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü tarafından doğrulandığını ve uluslararası EPD sistemine kaydedildiğini açıkladı.

Altı aşamalı özel üretim süreci

Titan Alloy 2.0'ın üretiminde altı aşamalı özel bir proses uygulanıyor. Ham madde önce beş aşamalı ön işleme tabi tutuluyor, ardından eritilerek istenilen alaşım oranına getiriliyor. Üretilen külçeler doğrudan Xiaomi'nin gigacasting üretim hatlarında kullanılıyor.

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Üretim sonrasında ise dökümler, yapısal dayanıklılığın korunması amacıyla X-ray sistemleriyle tek tek kontrol ediliyor.

Avrupa ihracatı için de avantaj sağlayacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni malzemesi yalnızca çevresel fayda sunmuyor. Şirket, düşük karbon ayak izine sahip üretim sayesinde Avrupa Birliği'nin uygulamaya aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında ihracatta da önemli avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Bu teknoloji sayesinde gelecekte Avrupa'ya ihraç edilecek modellerin çevresel performansı daha rekabetçi hale gelebilecek.

Yıllık 550 bin araç hedefi

Xiaomi, yeni nesil platformunda yıllık 550 bin araç üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Şirkete göre bu üretim hacmine ulaşıldığında üretim ağında her yıl yaklaşık 450 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek.

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Xiaomi'den otomotivde bir ilk! %100 geri dönüştürülmüş malzeme

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